Якщо за плагіат, як за акт шахрайства та академічної недоброчесності, пропонують забирати диплом, за підробку COVID-сертифікатів покарання хочуть посилити, то от про останнє в Україні хоч і знають, але поки ніяк не реагують. Хоча масштаби там чи не найсуттєвіші.

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"Коли ми правоохоронним органам показали масштаби й у нас були відповідні колегії, то їхня відповідь: якщо взяти сотні тисяч гектарів, які виводилися через схеми, то фактично правоохоронна система не може займатися тільки поверненням цих земель, бо кожна справа – це окреме провадження, документи, суди й експертизи", – заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Тут виникає 2 запитання. Перше – як же це взагалі можливо? Друге – ким треба бути, щоб відбирати землю у тих, хто тримає на своїх плечах наше мирне небо?

Скільки землі можна отримати

Для початку відповім на перше запитання. Згідно із законодавством, учасники бойових дій та сім'ї загиблих можуть отримати ділянку під садівництво (до 12 соток), ведення фермерського господарства (до 2 гектарів), будівництво будинку в межах міста (до 10 соток), за межами міста (до 15 соток) й у селі (до 25 соток).



Учасники АТО можуть отримати земельні ділянки / Фото Unsplash

Відповідно до того ж законодавства, усе має бути доволі просто. Потрібно прийти до місцевої влади, написати відповідну заяву, а чиновник протягом місяця повинен її розглянути.

При цьому претендувати можна на землю в будь-якому регіоні, а не тільки за місцем вашого проживання.

Формально такі ж правила поширюються й на інших пільговиків – багатодітні сім'ї, ветеранів та людей з інвалідністю. Однак на практиці зараз працює тільки схема з учасниками АТО.

Як усе відбувається

Кабінет Міністрів у 2020 році закріпив за учасниками АТО першочергове право на ділянки й зняв усі обмеження щодо них. Відтоді відмовляти бійцям місцеві чиновники не наважуються, чим і користуються "посередники".

Вони не лише шукають учасників бойових дій, які мають пільги на отримання землі, а й вільні ділянки по всій Україні. Потім "посередники" формують пакет документів, у яких вже входить навіть технічний план цієї ділянки, й супроводжують увесь процес отримання землі.

Найчастіше сам учасник АТО отримує ділянку лише формально. Фізично її передають новим власникам, а захисник може максимум отримати компенсацію у розмірі кількох тисяч гривень. Й це не точно.

Хто вже зміг цим скористатися

Тепер відповідь на друге запитання – ким же треба бути? Наприклад, Ігорем Кривецьким – депутатом від партії "Свобода" VII скликання. Він є маловідомою людиною для широкого загалу.



Ігор Кривецький є невідомим для широкого загалу / Фото lb.ua

Він не стояв на трибуні Майдану, не ходив на ефіри та не виголошував промови. Зате у вузьких колах його знають як власника "Едем Резорт" – райського місця, яке розкинулося у Львівській області на 60 гектарах.

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Усе б нічого, якби не один неприємний факт. Кривецький використав для цього якраз саму схему з землями учасників АТО. Цей випадок не єдиний.

Княжицький скуповує землі у Карпатах

Також можна бути Миколою Княжицьким, який вирішив прибрати до рук за тією ж схемою землю в Карпатах.



Микола Княжицький скупив землі у Карпатах / Фото "Детектор медіа"

Та ще й не будь-де, а у Буркуті. Це місцина, яка раніше славилася своїми мінеральними джерелами й санаторіями. Там навіть жила Леся Українка й лікувалися Іван Франко, Марійка Підгірянка та Лесь Кульчицький.

Однак історія – це все, що залишилось до наших часів. Зараз село майже вимерло. Живуть там лише 2 місцеві мешканки, які ту історію з вуст в уста переповідають туристам.

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Що ж з рештою території, запитаєте ви? А от що. Жителі села Шибине не на камеру розповідають, що місцева влада роздала ділянки в Буркуті воїнам АТО, але їх викупила київська фірма, якою керує Валентин Голумбівський.

Він тісно пов'язаним з народним депутатом від "Євросолідарності" Княжицьким, який, за даними журналістів-розслідувачів, й викупив ту землю за смішні, як для такої місцини, гроші. Мовиться про 450 тисяч гривень. Учасники АТО отримували приблизно по тисячі доларів.



Земельна ділянка у Буркуті / Фото "Української правди"

Про те, що це не афера свідчить й інше. Зокрема, раніше на цьому місці ділянок не було в принципі. Тобто місцева влада зареєструвала їх спеціально під державну подяку ветеранам.

Сам же Княжицький журналістам зізнався у любові до тамтешньої історії та природи Буркуту, але зв'язок з масовою приватизацією земель заперечив.

Він заявив, що нічого про це не чув і не бачив. Усе просто збіглося. Сподіваюся, що крапку в цій історії поставить Державне бюро розслідувань.