Прив'язуючи тарифи до долара, УЗ відверто маніпулює цифрами у своїх інтересах, – експерт

Вся аргументація "Укрзалізниці" на користь підвищення тарифів будується на тому, що вантажовідправники нібито мають достатньо коштів, щоб заплатити монополісту, а відтак зобов'язані це зробити.

Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко. Він назвав такий підхід УЗ "аргументами рекету з 90-х: є гроші – плати".

"З боку вантажовідправників до УЗ нормальне питання: обґрунтуйте ваші потреби, покажіть, що ці гроші ви витратите ефективно, що більше немає варіантів знайти ці суми, окрім як тільки піднявши тариф. Але УЗ знову маніпулює, і це видно в цьому повідомленні про прив'язку до долара. Конструктивного діалогу не виходить", – каже Криворучко.

Зазначимо, раніше "Укрзалізниця" заявила про те, що вантажні залізничні перевезення в Україні є дотаційними і їх має бути проіндексовано у фінплані на 2019 рік. Одним з аргументів УЗ стала прив'язка тарифу до долара – рівень вантажних залізничних тарифів у доларовому еквіваленті знизився майже в 1,5 раза за 6 років.

"Укрзалізниця" намагається прив'язати свої тарифи до динаміки курсу долара, але це абсолютно необґрунтовано. Основні витрати УЗ – оплата праці. Оплата праці працівників здійснюється в національній валюті – гривнях. Також розрахунки УЗ показують, що тариф на доставку щебеню знизився з 250 дол. у 2013 році до 139 дол. у 2019 році. Але хіба виробник щебеню якось виграв від цього зниження? Щебінь продається всередині України за національну валюту (так само, як і послуги УЗ). Таким чином, очевидно, що УЗ, як монополіст, не прагне враховувати інтереси своїх клієнтів", – вважає Криворучко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в чергове має намір підвищити тарифи на залізничні перевезення. Держмонополіст має намір автоматично індексувати тарифи на індекс цін виробників промислової продукції. Протягом останнього року УЗ реалізувала кілька ініціатив, що значно зробило логістику дорожчою. При цьому якість послуг української залізниці від цього не зросла, зазначають учасники ринку. За їхніми словами, на тлі транзитної війни з Росією чергове невиправдане підвищення УЗ тарифів призведе до зниження обсягів експорту з України, зменшення надходжень валютної виручки і значного уповільнення темпів економічного зростання.