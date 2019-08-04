Приїхала на виклик: чоловік накинувся на поліцейську та завдав їй удару в голову

У Рівному 26-річна патрульна під час опрацювання виклику зазнала тілесних ушкоджень голови та шиї. А завдав їх їй чоловік заявниці. До слова, жінка має звання молодшого лейтенант. Інцидент трапився увечері 3 серпня.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Рівненській області, правоохоронниця приїхала на виклик щодо домашнього насильства, але під час спілкування з 45-річним чоловіком заявниці останній почав шарпати її за формений одяг, а потім завдав жінці тілесні ушкодження в область голови та шиї. Опісля жінка звернулися до медиків, якій діагностували їй струс головного мозку.

Зверніть увагу! Поліцейське авто потрапило у ДТП на Харківщині, 6 постраждалих: фото

Поліція уже затримала зловмисника. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також правоохоронці з’ясовують усі подробиці.

За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо статті Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Якщо вину зловмисника буде доведено, йому загрожує обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Абсолютно протилежний випадок стався у середині червня на Одещині. Тут на автодорозі до Білгород-Дністровського поліцейський жорстоко побив чоловіка та навіть продовжував його бити, коли той лежав.