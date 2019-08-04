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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Приехала на вызов: мужчина набросился на полицейскую и нанес ей удар в голову

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      В Ровно мужчина до сотрясения мозга избил патрульную, приехавшую на вызов (иллюстративное фото)
      В Ровно мужчина до сотрясения мозга избил патрульную, приехавшую на вызов (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Ровно 26-летняя патрульная во время обработки вызова получила телесные повреждения головы и шеи. А нанес их ей муж заявительницы. К слову, женщина в звании младшего лейтенанта. Инцидент произошел вечером 3 августа.

      Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровненской области, правоохранитель приехала на вызов по поводу домашнего насилия, но при общении с 45-летним мужем заявительницы тот начал хватать ее за форменную одежду, а затем нанес женщине телесные повреждения в область головы и шеи. Позже женщина обратились к медикам, которые диагностировали ей сотрясение головного мозга.

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      Полиция уже задержала злоумышленника. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Также правоохранители выясняют все подробности.

      По факту инцидента следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

      Совершенно противоположный случай произошел в середине июня в Одесской области. Здесь на автодороге к Белгород-Днестровскому полицейский жестоко избил мужчину и даже продолжал его бить, когда тот лежал.

      blog_ava
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      8 августа
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Ровно
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