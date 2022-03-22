У бою загинули 25-річний Олександр Холявко та 40-річний Володимир Галушко. Про це повідомив міський голова Біляївки Михайло Бухтіяров.

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Що відомо про загиблих

У виданні "Біляївка.City" розповіли, що Галушко та Холявко спеціально повернулися з-за кордону, щоб піти захищати Україну. У Володимира залишився тато, брат та дочка. Водночас з Олександром попрощалися найрідніші – 2 доньки, дружина та мама.

На похорон прийшли приблизно 200 людей.

На Одещині попрощалися з загиблими бійцями / Фото "Суспільного"