У випуску "Про головне" за 16 вересня – дружина Петра Порошенка Марина очолить список "ЄС" на виборах до Київради. Вона пообіцяла займатися гуманітарними проєктами, водночас зазначила, що поки не уявляє себе у ролі депутата. До Умані їдуть паломники з усієї України, які встигли в'їхати до офіційної заборони. Білорусь закликає українську владу зробити для хасидів зелений коридор аж до Умані.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

За 3 місяці особистий рейтинг Зеленського знизився на чверть. Якби вибори президента відбулись зараз, то за нього проголосували б 29% виборців, а у травні таких було майже 40%. Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".

В Україні – новий рекорд смертності від коронавірусу. Цієї доби померло 76 людей. Це найбільша цифра від початку пандемії. Захворіли майже 3 тисячі осіб.

Патріарх Філарет одужав від коронавірусу. Йому зробили тест і він негативний.