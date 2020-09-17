У випуску "Про головне" за 17 вересня – Європарламент офіційно не визнає результати президенських виборів у Білорусі, пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу та закликає до санкцій проти режиму Лукашенка. Зеленський закликав Офіс Генпрокурора, НАБУ та САП активніше боротись із корупцією.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу зі "Слуги народу" Олександрові Юрченку і клопотання про його арешт.