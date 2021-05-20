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Одним з важливих досягнень Володимира Зеленського за останній рік стала безпрецедентна активізація роботи Ради нацбезпеки й оборони. Саме завдяки РНБО президенту вдалося почати боротьбу з олігархами та відвертими зрадниками України.