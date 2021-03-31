Про головне: Реакція ОП на зустріч Путіна, Меркель та Макрона. Третя хвиля COVID-19
У випуску "Про головне" за 31 березня – у Володимира Зеленського наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Так прокоментували переговори Путіна, Меркель та Макрона. В Україні зафіксували третю хвилю пандемії.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
В Україні дуже низькі темпи вакцинації. Лише 2 людини отримали 2 необхідні дози препарату. Також є проблему у постачанні наступної партії вакцини в Україну.
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