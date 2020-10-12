У випуску програми "Про головне" за 12 жовтня – Зеленський заявив про випробувальний термін для генпрокурорки Ірини Венедіктової. Президент дав їй час до кінця року, аби показати результат. В Україні впродовж останніх днів фіксується стрімкий приріст хворих на COVID-19. Щодня підтверджують щонайменше 5 тисяч нових випадків.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Євросоюз погодився накласти санкції особисто на Олександра Лукашенка. Про це йдеться у висновках, ухвалених на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.