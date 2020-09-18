У випуску програми "Pro новини" за 18 вересня – у парламенті презентували держбюджет-2021. В ньому збільшили фінансування на кілька сотень мільйонів доларів Офісу Президента, апарату Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Держуправління справами, Офісу генпрокурора, МВС та СБУ. Чинний самопроголошений президент Білорусі планує закриє кордони. Це означатиме "фактичну смерть" білоруського ІТ-бізнесу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Перемовини з Росією щодо Донбасу заблоковані. Представники Росії на всіх рівнях домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях. Найбільше РФ спекулює 4 пунктом постанови про вибори.