У випуску програми "Pro новини" за 17 вересня – харківського мера Геннадія Кернеса, в якого напередодні діагностували COVID-19, доставили в німецьку клініку "Шаріте". Стан політика – тяжкий, але він при свідомості. Нардепу Олександру Юрченку, який спробував закритися від правоохоронців у своєму заміському будинку, таки вручили підозру в отриманні хабара.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: КСУ визнав деякі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро" неконституційними – у рекордний тижневий термін.