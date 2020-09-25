У випуску програми "Pro новини" за 25 вересня – на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26. На борту літака перебувало 28 осіб. На Волині, Рівненщині та Житомирщині мотопомпами в промисловий спосіб миють бурштин. Технологія полягає в тому, що на ділянку лісу кидають рукав з помпи й качають туди воду з річки, промиваючи нею ґрунт та вимиваючи з нього бурштин.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Сьогодні долар у київських обмінниках коштував 28,35 гривень. Вже незабаром українська валюта обвалиться до рівня 29 гривні за долар. Саме такий курс депутати закладають у бюджет на 2021 рік.