У випуску програми "Pro новини" за 24 вересня – Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У певні часи на неї також висували Адольфа Гітлера Іосифа Сталіна та Беніто Муссоліні. Кількість померлих від коронавірусу наближається до одного мільйона – тобто лише за пів року COVID-19 вбив стільки ж людей, скільки нині мешкає в Одесі.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Соціологічна група рейтинг опублікувала оновлені рейтинги політичних вподобань українців. Станом на 24 вересня бар'єр у 5% долають декілька партій: "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "За Майбутнє".