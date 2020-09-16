У свіжому випуску "Pro новини" за 16 вересня – минуло 20 років від дня викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. На сьогодні українці знають виконавців вбивства – це генерал Пукач із підлеглими, але дотепер не знають замовників. Упродовж літа 2020 року рейтинг Володимира Зеленського знизився ще на 10%: від 40% до 30% .

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Дружина Петра Порошенка Марина очолить список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради. Вона пообіцяла займатися гуманітарними проєктами, водночас зазначила, що поки не уявляє себе у ролі депутата.

Олександр Юрченко не з'являється у парламенті. Навіть колегам з фракції достеменно невідомо, де він пересиджує скандал. Якщо Юрченка виключать із фракції, цей крок не вплине на хід покарання.