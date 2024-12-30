Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він пояснив, чому словацький уряд категорично стоїть на своєму щодо транзиту російського газу.

До теми "Буде весело звідусіль": економіст пояснив погрози Фіцо щодо відключення електроенергії Україні

Чого добивається Путін

З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу своєю територією. Через що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачати електроенергію.

Експерт-міжнародник переконаний, що заяви, які лунають від Фіцо та інших високопоставлених осіб Словаччини, це виконання замовлення російського диктатора. Нагадаємо, що тиждень тому Роберт Фіцо відвідав Москву, де мав зустріч з Владіміром Путіним.

Не виключено, що Путін поставив завдання перед Робертом Фіцо розпалювати конфлікт між Україною та Словаччиною, щоб це породило незворотні наслідки щодо двосторонніх відносин та перемовин України з Європейським Союзом. Я не виключаю, що це може породити принцип доміно. Можливо, до Фіцо приєднається його давній союзник Віктор Орбан,

– мовив Желіховський.

Попри те, що раніше у Фіцо та Орбана були специфічні відносини, зараз вони виступають дуетом в центрі Європи. Вочевидь, політики виконують доручення російського диктатора для того, щоб не дати Україні нормально співіснувати зі своїми сусідами, а також, щоб Київ потрапив під тиск, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки.

Адже Фіцо й Орбан сподіваються, що Дональд Трамп, який незабаром повернеться до Білого дому, тиснутиме на Київ, щоб Україна поступилася у питанні транзиту російського газу через свою територію.

Путін хотів би руками Фіцо, Орбана або інших лідерів, які симпатизують кремлівському диктатору, чинити перешкоди щодо європейської інтеграції України. Главі Кремля важливо, щоб Україна залишалася в так званій "санітарній зоні" між Росією та західною цивілізацією,

– зазначив експерт-міжнародник.

Диктатору нічого не залишається, як використовувати таких собі троянських коней в Європейському Союзі. Він їх щедро нагороджує, чи то фінансовим ресурсом, чи енергетичним.

На думку Желіховського, саме через це слід розглядати ситуацію, тому Фіцо є настільки непоступливим і робить усе можливе, щоб відносини між Україною та Словаччиною зіпсувалися настільки, аби не можна було найближчим часом знайти якогось взаєморозуміння.

До слова, український президент розкритикував Фіцо за зустріч з Владіміром Путіним та нагадав, що Київ пропонував компроміс для транзиту газу.