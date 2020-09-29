Про занепокоєння говорити рано, – Стефанішина про скасування безвізу в Україні
В Україні обговорюють загрозу безвізового режиму. Однак віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що немає ніяких технічних процедур або юридичних підстав для того, щоб так думати.
В інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі вона сказала, що в України наразі немає загрози перегляду умов безвізових поїздок.
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За її словами, питання безвізу – питання довіри.
Ми чули застереження європейської сторони. Але треба не забувати й звертати увагу на публічні заяви, які були й від Офісу Президента та членів парламенту,
– пояснила Стефанішина.
Вона додала, що занепокоєння щодо певних рішень є, але варто лише дивитись, як на це реагує влада. "Треба дивитися на прозорі конкурсні процедури, які зараз запроваджуються. Я думаю, що зарано говорити про занепокоєння", – зауважила Стефанішина.
Стефанішина розповіла, що в Україні планують внести зміни до законодавства про антикорупційні інституції. "Однозначно, що такі зміни ще не були внесені, вони напрацьовуються. Міжнародна спільнота може долучитися до цього процесу. Звичайно, є певні побоювання, але зарано критикувати ці події", – підсумувала віцепрем'єр-міністерка.
Дивіться повне інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною: відео
Що відомо про ймовірне скасування безвізу в Україні
- Про це заговорили після того, як Верховна Рада схвалила постанову про комісію, яка призначатиме людей на адмінпосади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це відбулось 17 вересня 2020 року.
- У Євросоюзі заявили, що влада України може проштовхнути недосвідчених кандидатів у комісію, а тим самим Україна ставить під загрозу безвізовий режим та майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро.
- Однак високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель запевнив, що Україна відповідає всім критеріям для безвізового режиму з ЄС.