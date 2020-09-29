В Україні обговорюють загрозу безвізового режиму. Однак віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що немає ніяких технічних процедур або юридичних підстав для того, щоб так думати.

В інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі вона сказала, що в України наразі немає загрози перегляду умов безвізових поїздок.

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За її словами, питання безвізу – питання довіри.

Ми чули застереження європейської сторони. Але треба не забувати й звертати увагу на публічні заяви, які були й від Офісу Президента та членів парламенту,

– пояснила Стефанішина.

Вона додала, що занепокоєння щодо певних рішень є, але варто лише дивитись, як на це реагує влада. "Треба дивитися на прозорі конкурсні процедури, які зараз запроваджуються. Я думаю, що зарано говорити про занепокоєння", – зауважила Стефанішина.

Стефанішина розповіла, що в Україні планують внести зміни до законодавства про антикорупційні інституції. "Однозначно, що такі зміни ще не були внесені, вони напрацьовуються. Міжнародна спільнота може долучитися до цього процесу. Звичайно, є певні побоювання, але зарано критикувати ці події", – підсумувала віцепрем'єр-міністерка.

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