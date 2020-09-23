Верховна Рада затвердила 7 членів комісії, які мають обрати керівника антикорупційної прокуратури. Вимогам закону про бездоганну репутацію та наявність досвіду протидії корупції не відповідають 6 з 7. Ці люди політично залежні від політиків, які їх делегували.

Конкретно від проросійської частини "Слуг народу", "ОПЗЖ" Медведчука та "За Майбутнє" і "Довіру" Коломойського. До речі, "Слуга Народу" все частіше добирає голоси депутатами Медведчука та Коломойського. Про це йдеться в блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Важливо Україна може втратити безвізовий режим з ЄС: чим загрожують атаки на корупційні органи

Як думаєте, ці люди оберуть незалежного керівника САП, який має, наприклад, покарати Коломойського за схему "Приватбанку" чи Ахметова за "Роттердам+"? Я впевнений, що не оберуть. Посадовці Європейського Союзу, схоже, думають так само.

Наприклад, Міхаель Галер – член міжнародного комітету Європарламенту, євродепутат від найбільшої європейської партії (в неї входять, наприклад Меркель та президент Єврокомісії), в день голосування заявив: "Сильно стурбований сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів в конкурсну комісію з вибору голови САП, яким бракує доброчесності та досвіду антикорупції. Це ризик для підтримки ЄС та МВФ".



Міхаель Галер / Фото European Interest

Для розуміння, серйозності меседжу – цей євродепутат уповноважений від найбільшої європейської партії офіційно комунікувати її зовнішню політику. Партії, яка контролює більшість інституцій Європейського Союзу.

Viola von Cramon – євродепутатка від групи зелених, заступник голови Делегації співпраці між Україною та ЄС в день голосування була ще різкішою: “Українська влада ставить під загрозу безвізовий режим та наступний транш на суму 1,5 мільярди євро фінансової допомоги."



Віола фон Крамон / Фото Вікіпедія​

Було ще кілька жорстких заяв є боку європарламентарів. А ще офіційні стейтменти послів великої сімки і окрема заява голови делегації Європейського Союзу в Україні.

І знаєте, що? Новостворена проросійсько-олігархічна коаліція "Слуги Народу", "ОПЗЖ", "За майбутнє" і "Довіра" на всі ці заяви показово начхала і протягнула політично залежну комісію. Щобільше "Слуги Народу" після усіх цих заяв почали брехати, що все нормально і ніяких проблем з ЄС немає.

Наприклад, голова фракції Слуг Давид Арахамія заявив журналістам, цитую: "У нас є асоціація з ЄС – там сотні, а то й тисячі ратифікованих документів. Там ніякого САП немає. Там є незалежність антикорупційної структури".



Давид Арахамія / Фото inforesist.org​

Такі заяви голови президентської фракції є або повним невіглаством, або цинічною брехнею. Я, до речі, схиляюся до версії з брехнею. Не може голова парламентської більшості не знати аж настільки елементарних речей.

Перш за все, Угода про асоціацію України та ЄС – це не тисячі документів, а один документ, який передбачає поглиблену співпрацю України та ЄС в економічній, а також політичній сферах.

Про антикорупційні органи в Угоді не йдеться взагалі. Є лише загальна згадка, що сторони будуть вести боротьбу з корупцією. Але і безвізового режиму Угода про асоціацію взагалі не стосується.

Діалог про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС – це окремий процес, окремий пул документів. Розпочато лібералізацію було 29 жовтня 2008 року. А 22 листопада 2010 року було затверджено план візової лібералізації, де, зокрема, затверджувалися конкретні кроки у боротьбі з корупцією.

Створення і незалежність антикорупційної прокуратури було умовою саме плану візової лібералізації, а не угодою про Асоціацію. І Арахамія просто не може цього не знати.

Якби він раптом цього не знав, то достатньо було прочитати заяви європарламентарів, зроблені до голосування новою проросійської більшості. Може Арахамія не бачив тих заяв? Знаєте, такий був затурканий, як у відомому анекдоті.

Все він чудово знав. Він навіть ті заяви публічно прокоментував, сказавши журналістам, що то все чутки і він реагуватиме лише на офіційні листи.

Така наглість європарламентарів просто обурила і нагадати Арахамії його місце довелося тій самій Віола фон Крамон, зацитую її: "Вам доведеться дослухатися до позиції Європейського Союзу інакше наслідки для вашої країни будуть не найкращими".

Нагадаю Арахамії, що це ми просили безвізовий режим з ЄС, а не вони з нами. І це нам, Україні, цей режим потрібен.

А вже наступного дня стало відомо, що Всесвітній Банк відкладає свій перший транш допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Грошей від МВФ теж не буде, навіть місія від них не приїде. Як, скоріше за все, не буде і макрофінансової допомоги від ЄС.

Чи це смертельно? Так, для бюджету України це смертельно. І це не моя думка, а міністра фінансів Сергія Марченка, якого призначив Зеленський. Він прямо заявив, що Україна не зможе без траншу МВФ покрити дефіцит в бюджеті наступного 2021 року.

Безвіз для України

Політично процес призупинення безвізу вже запущено. Наше щастя, що це довга бюрократична процедура і процес юридичний ще можна зупинити.

За кілька днів після того голосування в Україну з візитом приїздив Верховний представник ЄС з питань іноземних справ Жозеп Боррель. Це ключовий посадовець, відповідальний за зовнішню політику Європейського Союзу.



Жозеп Боррель / Фото EU Neighbours​

Свій візит в Україну він розпочав сніданком у вузькому колі кількох осіб. Під час якого Боррель прямо сказав, що співпраця ЄС з Україною, в тому числі безвізовий режим, прямо залежить від виконання Зеленським взятих на себе зобов’язань. Тих зобов’язань, які нова проросійсько-олігархічна коаліція в Раді вже порушила голосуванням по САП.

Читайте також Кремлівські агенти в Офісі генпрокурора: чим загрожує призначення Якубовського

Що з цим робити, запитаєте ви? Тикати носом в те голосування всіх депутатів та кандидаті від Слуг Зеленського і "За майбутнє" Коломойського.

Загроза зірвати Західну підтримку України, втому числі безвіз, має коштувати цим партіям максимальних електоральних втрат на місцевих виборах. Політики, які свідомо штовхать Україну в бік Росії, мають відчути наше обурення.