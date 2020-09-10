Україна може втратит безвізовий режим з ЄС. Вперше представник Європейського Союзу в офіційній заяві з попередженням влади прямо згадав про безвізовий режим. В дипломатичній мові це вже навіть не натяк – це "відро холодної води на голову".

Мова йде про заяву керівника дипломатичного представництва ЄС в Україні. Це стосується чергової спільної атаки Зеленського, Коломойського, Авакова та Медведчука на антикорупційні органи. Детальніше про це – читайте в блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Яка позиція Європейського Союзу

Посол ЄС написав: "Боротьба з корупцією через сильні та незалежні інституції (НАБУ, САП і Антикорупційний суд, – 24 канал), є центральною частиною співпраці між ЄС та Україною в частині безвізового режиму та макрофінансової допомоги". Європейський Союз однозначно попередив Зеленського, що продовження атак на антикорупційні органи закінчиться переглядом безвізового режиму. Однак чи почув Зеленський це попередження?

У заяві посол наголосив на голосуванні Радою конкурсної комісії з обрання нового керівника САП. Річ у тім, що депутати вдруге спробували пропхати в цю комісію політично залежних людей, які навіть не відповідають закону.



Депутати двічі спробували протягнути рішення / Фото GettyImages

Чи втратить Україна безвіз

Незважаючи на попередження посла ЄС, "Слуги" Зеленського разом з ОПЗЖ Медведчука та людьми Коломойського і Авакова голосували за цей список. Врятувало тільки те, що їм не вистачило 5 голосів, які й зберегли 40 мільйонну країну від потенційної втрати безвізу з ЄС.

Якби навіть голосування вдалося, безвіз одразу б не забрали. Адже це достатньо довга процедура, якій передуватиме призупинення безвізу, і лише потім скасування.

Проте, якщо процедуру таки запустять, зупинити її буде непросто. Водночас депутати Зеленського і Ко, публічно начхавши на пряме попередження ЄС, все одно двічі спробували протягнути рішення. Перший раз силами багатьох людей вдалося відбити, другий – їм не вистачило лише 5 голосів. Однак 3 раз їм може вдатися.

Якщо це відбудеться, то я не бачу іншого способу зупинити їх – окрім як мирним масовим протестом. Звичайно, якщо безвізовий режим з ЄС є для нас цінністю. Якщо ми, як українці, не готові його відстоювати, то "проковтнемо" і це.

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Ймовірніше, нічого ми не "проковтнемо", скоріше Зеленський і його друзі з ОПЗЖ "наковтаються". Принаймні, якщо не зупиняться забирати в українців те, що не ними здобувалося, у тому числі безвіз з ЄС.

Позиція Банкової щодо судді Вовка

Ми нарешті вичавили з Офісу Зеленського його позицію по судді Вовку. Офіс Президента був змушений зробити заяву у відповідь на нашу з колегами акцію під ОП, в якій ми прямо звинуватили президента в "кришуванні" корупційної клоаки під назвою Окружний адмінсуд Києва.

Довга заява Зеленського була про презумпцію невинуватості і відсутність у президента повноважень зробити щось з Вовком і адмінсудом. Як-то кажуть, народ бідкається – влада розводить руками.

Хто може ініціювати ліквідацію суду

Почнемо з "тупо не має повноважень". Це брехня, адже президент єдиний, хто може ініціювати ліквідацію суду, наприклад, ОАСК. Але Зеленський вже рік не подає законопроєкт.

Довідка. Проєкт закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Спочатку про це йому нагадали журналісти на пресконференції, а потім ми провели окрему акцію під ОП, яку висвітлили всі ключові медіа. Тому історія "тупо не має повноважень" – відверта, нахабна брехня. Або чергова підстава "рускіх", які руками Єрмака та його замів керують президентом України.

Ще одна дуже яскрава деталь про "ніби відсутність повноважень". Зеленський своїм Указом 1 вересня призначив на той час вже підозрюваного фігуранта "плівок Вовка" членом Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. Ще раз, Єрмак подав, а Зеленський призначив підозрюваного в одному із найскандальніших злочинів останнього часу в євроінтеграційну комісію. Таке враження, що вони роблять все можливе, щоб цю інтеграцію поховати.

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Тепер щодо відповіді Офісу Зеленського про презумпцію невинуватості. На пресконференції Авакова щодо справи Шеремета Зеленський заявив в бік затриманих волонтерів: "Ймовірні вбивці сьогодні затримані". Тобто для судді Вовка у президента – презумпція невинуватості, а для волонтерів – "ймовірні вбивці".

Яка позиція ВРП

Так і не реформована Зеленським Вища рада правосуддя "плюнула усім нам в очі" та одноголосно відмовилася відсторонити Вовка від здійснення правосуддя. Тобто відмовилася не звільнити, а навіть тимчасово відсторонити.



Суддя Вовк / Фото "Закон і бізнес"

Абсолютно передбачуване рішення з погляду огидних договірняків, на яких грунтується судова система України. Система, яку Зеленський усіма силами захищає. Його законопроєкт про "судову реформу" ще більше посилює Вищу раду правосуддя. Той же законопроєкт не ліквідовує Вовчий ОАСК, а ще більше розширює його повноваження.