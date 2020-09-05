На передвиборчому стадіоні Зеленський запитав Порошенка про те, скільки грошей особисто йому занесли за схему "Роттердам+". Однак відповідне кримінальне провадження закрили вже зовсім нещодавно, за часів Зеленського.

У цьому провадженні Антикорупційне бюро вручило підозри найвищим керівникам ДТЕКу Ахметова, а ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка детективи оголосили у міжнародний розшук. Детальніше про це – читайте в блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Розслідування справ "Роттердам+" та "Приватбанку"

Експерти СБУ під керівництвом Баканова зазначили, що не можуть встановити збитків у справі "Роттердам+". Тобто спеціалісти Служби безпеки не написали, що збитків немає, натомість вони вказали, що не можуть їх встановити. Проте у 2019 році проблем зі встановлення збитків від "Роттердам+" в СБУ не було.

Голова СБУ поховав вже розслідувану детективами НАБУ справу. Очевидно, що і ми, і НАБУ будемо оскаржувати її закриття. Потрібно зробити все можливе, щоб винних у крадіжці десятків мільярдів гривень було покарано.

На цьому етапі я хочу переадресувати Зеленському його ж претензію Порошенку: "То скільки особисто вам занесли з "Роттердам+"? Таке ж питання я хочу поставити щодо крадіжки 5 мільярдів доларів з "Приватбанку".

Навіть американське правосуддя доганяє Коломойського за схему "Приватбанку". Однак доблесна "Служба безпеки олігархів", тобто України, під керівництвом Баканова продовжує його "кришувати". Зокрема, саме Баканов заблокував підозри НАБУ у цій справі.

Кати Майдану в правоохоронній системі

Можна пригадати ще декілька питань Зеленського до Порошенка, одне з яких: "Чому через 5 років невідомі імена вбивць на Майдані?". Але ми дуже добре знаємо імена катів Майдану, тому можемо стверджувати, що Зеленський з Єрмаком гарно влаштували декількох з них.

Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу Президента, він має відповідати за правоохоронні органи. Того Татарова, який під час Революції Гідності був заступником керівника Головного слідчого управління МВС.



Олег Татаров / Фото МВС України

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та організації кримінальних справ проти них. Це коли "Беркут" калічив мітингарів, а потім міліція з продажними прокурорами і суддями арештовували їх.

Саме Татаров брехав, що у найкривавіші дні Майдану "працівники міліції не використовували вогнепальної зброї". Він виправдовував штурм Майдану 11 грудня 5 тисячами правоохоронців.

Однак це не поодинокий випадок. Своїм першим заступником генпрокурорка Ірина Венедиктова призначила Романа Говду, який під час Революції Гідності з ГПУ наглядав за додержанням законів органами внутрішніх справ.



Роман Говда / Фото прокуратури міста Києва

Говда очолював відділ ГПУ, який давав згоду на всі негласні слідчі та розшукові дії оперативниками центрального апарату МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Викрадення майданівців, незаконне спостереження, "кришування" тодішньою міліцією бандитів та тітушок, провокації проти мирних протестуючих. Усі пам'ятають, як міліція Януковича тоді дотримувалися закону і, відповідно, як ефективно підлеглі Говди за ними наглядали.

Мені насправді цікаво, чи вже тоді, питаючи Порошенка про катів Майдану, чи планував Зеленський призначити двох з них на ключові посади в правоохоронній системі країни.

Чому не покарані поплічники Януковича

У так званому розрізі Татарових, Говд, Пудриків та інших "портнових", яких команда президента повертає до управління державою, хочу нагадати Зеленському ще одне стадіонне питання Порошенку: "Чому не покарані поплічники Януковича?". Мабуть, коректніше буде запитати в Зеленського, чому вони не просто "не покарані", а "з якого дива ви їм державу віддаєте".

Тоді на стадіоні Зеленський запитав Порошенка про те, чому паліїв магазину "Рошен" знайшли за 4 години, а підривників машини Шеремета не можуть знайти декілька років. Тоді відшукати не могли, зате зараз той самий Аваков, схоже, невинуватих волонтерів тримав у СІЗО місяцями. Водночас команда Зеленського декілька разів залишала Авакова в уряді.

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