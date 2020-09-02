Станом на липень 2020 року більшість українських громадян негативно оцінює роботу правоохоронців усіх рівнів. Водночас чимала частка українців взагалі не знає, хто очолює ті чи інші силові структури.

Результати спільного опитування оприлюднили "Центр Разумкова" і Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До речі Образив поліцейського – плати великий штраф: в Авакова вже розробили законопроєкт Кому серед силовиків українці довіряють найменше Найгірше серед керівників правоохоронних органів українці оцінюють діяльність глави МВС Арсена Авакова. Баланс позитивної і негативної оцінки діяльності глав силових структур: міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – -52%,

директора НАБУ Артема Ситника – -41%,

екскерівника САП Назара Холодницького – -40%,

генеральної прокурорки Ірини Венедіктової – -39%,

в.о. голови ДБР Олександра Соколова – -33%,

голови СБУ Івана Баканова – -30%. Діяльність глави Баканова негативно оцінюють 43,9% респондентів, генпрокурорки Венедіктової – 49,5%, директора НАБУ Ситника – 51,2%, в.о. глави ДБР Соколова – 41,2%, Холодницького – 49,1%.

Недовіра до правоохоронців / Інфографіка "Центру Разумкова"

Рівень підтримки органів МВС серед населення / Інфографіка МВС Зверніть увагу! Опитування проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. До теми Прем'єр Шмигаль вважає, що Аваков ефективно керує правоохоронною системою України