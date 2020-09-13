Кремлівські агенти в Офісі генпрокурора: чим загрожує призначення Якубовського
Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила нового заступника. Ним став Максим Якубовський.
Детальніше про те, як команда Зеленського віддає надважливі державні посади очевидним провідникам інтересів Росії, які свої зв'язки навіть не приховують, а навпаки ними пишаються – в новому випуску "Право на гідність" на 24 каналі.
До слова Венедіктова представила свого заступника Якубовського, який є юристом Медведчука
Зв'язок Якубовського з Медведчуком
Пам'ятаєте таку проросійську організацію Медведчука "Український вибір"? Організація проводить проросійську політику, направлену на підпорядкування України російським політичним та економічним інтересам.
- Наприклад, "Український вибір" виступає за наше всеосяжне зближення з Росією, Білоруссю і Казахстаном на противагу інтеграції в ЄС.
- А ще вони б'ються за визнання російської мови – другою державною, а на додачу ще й подвійного громадянства.
- "Український вибір" пишається зривом євроінтеграції у 2013 році.
- А ще вони сприяли російській агресії проти України. Наприклад, в березні 2014 року, коли Росія захоплювала наш Крим, представники "Українського вибору" блокували проїзд наших військових на трасі Одеса – Миколаїв.
Так от Якубовський, призначений заступником Венедіктової, був одним з ключових юристів цього самого "Українського вибору".
Телефон, вказаний на його офіційному профайлі з сайту Спілки адвокатів, збігається з телефоном центрального офісу "Українського вибору" Медведчука. Тобто хлопець особливо і не ховається, навпаки – підкреслює свої зв'язки та цінності.
Не можливо було не знати, хто він і кого представляє. Ба навіть, якщо Зеленський усього цього не знав, то ми за день до призначення Якубовського все про нього публічно розповіли.
Максим Якубовський / Фото "Резонанс"
Про це написали чи не всі медіа в країні. І якби навіть Зеленський з Венедіктовою були глухими і сліпими, вони не могли не бачити цих матеріалів. Ба більше, ми передали їх і в Офіс Президента, і в Офіс генпрокурорки.
При цьому начхавши на цунамі суспільного обурення, генпрокурорка Зеленського таки призначила Якубовського своїм заступником.
І це ще не все...
Надважливі напрямки, які Венедіктова, за нашою інформацією, віддала юристу Медведчука:
- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу. Як ви розумієте, обидві сфери критично важливі для росіян;
- Департамент організації, керівництва розслідувань та обвинувачень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Це щоб відмазати попередню кремлівську агентуру і вбивць Майдану;
- Департамент керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронними органами. А це, щоб відмазувати покидьків серед чинних силовиків, які потім відпрацюють проти чергового Майдану.
В підсумку, дякуючи генпрокурорці Зеленського, Медведчук і росіяни контролюють 4 надважливі напрямки правоохоронної системи України. Кожен з цих напрямки є критично важливим для Кремля.
Справедливості заради нагадаю, що за Порошенка Якубовський був заступником головного військового прокурора. Ба навіть більше, попередній президент вручив йому звання генерал-майора юстиції. Щоправда, це жодним чином не виправдовує Зеленського.
Бездіяльність баканівської СБУ: коли прийде кінець
В нормальній країні Служба безпеки ніколи б не допустила такої очевидної диверсії. Але ж це те СБУ, яке, нагадаю, продовжує відмазувати Коломойського від НАБУ по справі "Приватбанку", і яке допомогло закрити справу НАБУ по "Роттердаму+". Служба захисту олігархів та російської агентури – якщо одним словом.
До теми Робоча схема: Баканов може очолити Офіс генпрокурора, а Венедіктова – Мін'юст, – ЗМІ
До речі, знаєте, що врешті решт поховає репутацію баканівської СБУ? Відсутність їх реакції на санкції США проти народного депутата від ОПЗЖ Андрія Деркача.
В офіційних документах трежері США про Деркача написано наступне, цитую: "Деркач, депутат українського парламенту, більше ніж 10 років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами".
Готовий закластися, що СБУ Зеленського нічого з багаторічним російським агентом Деркачем не зробить. Так само як СБУ Зеленського нічого не зробить з юристом Медведчука на посаді заступника генпрокурорки Зеленського.
І так самого нічого СБУ не зробить з новим проросійським очільником Укроборонпрому. Про нього розповім вам більше в одному з наступних блогів.