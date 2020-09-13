Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила нового заступника. Ним став Максим Якубовський.

Детальніше про те, як команда Зеленського віддає надважливі державні посади очевидним провідникам інтересів Росії, які свої зв'язки навіть не приховують, а навпаки ними пишаються – в новому випуску "Право на гідність" на 24 каналі.

До слова Венедіктова представила свого заступника Якубовського, який є юристом Медведчука

Зв'язок Якубовського з Медведчуком

Пам'ятаєте таку проросійську організацію Медведчука "Український вибір"? Організація проводить проросійську політику, направлену на підпорядкування України російським політичним та економічним інтересам.

Наприклад, "Український вибір" виступає за наше всеосяжне зближення з Росією , Білоруссю і Казахстаном на противагу інтеграції в ЄС.

, Білоруссю і Казахстаном на противагу інтеграції в ЄС. А ще вони б'ються за визнання російської мови – другою державною , а на додачу ще й подвійного громадянства.

, а на додачу ще й подвійного громадянства. "Український вибір" пишається зривом євроінтеграції у 2013 році.

А ще вони сприяли російській агресії проти України. Наприклад, в березні 2014 року, коли Росія захоплювала наш Крим, представники "Українського вибору" блокували проїзд наших військових на трасі Одеса – Миколаїв.

Так от Якубовський, призначений заступником Венедіктової, був одним з ключових юристів цього самого "Українського вибору".

Телефон, вказаний на його офіційному профайлі з сайту Спілки адвокатів, збігається з телефоном центрального офісу "Українського вибору" Медведчука. Тобто хлопець особливо і не ховається, навпаки – підкреслює свої зв'язки та цінності.

Не можливо було не знати, хто він і кого представляє. Ба навіть, якщо Зеленський усього цього не знав, то ми за день до призначення Якубовського все про нього публічно розповіли.



Максим Якубовський / Фото "Резонанс"

Про це написали чи не всі медіа в країні. І якби навіть Зеленський з Венедіктовою були глухими і сліпими, вони не могли не бачити цих матеріалів. Ба більше, ми передали їх і в Офіс Президента, і в Офіс генпрокурорки.

При цьому начхавши на цунамі суспільного обурення, генпрокурорка Зеленського таки призначила Якубовського своїм заступником.

І це ще не все...

Надважливі напрямки, які Венедіктова, за нашою інформацією, віддала юристу Медведчука:

Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу. Як ви розумієте, обидві сфери критично важливі для росіян; Департамент організації, керівництва розслідувань та обвинувачень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Це щоб відмазати попередню кремлівську агентуру і вбивць Майдану; Департамент керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронними органами. А це, щоб відмазувати покидьків серед чинних силовиків, які потім відпрацюють проти чергового Майдану.

В підсумку, дякуючи генпрокурорці Зеленського, Медведчук і росіяни контролюють 4 надважливі напрямки правоохоронної системи України. Кожен з цих напрямки є критично важливим для Кремля.

Справедливості заради нагадаю, що за Порошенка Якубовський був заступником головного військового прокурора. Ба навіть більше, попередній президент вручив йому звання генерал-майора юстиції. Щоправда, це жодним чином не виправдовує Зеленського.

Бездіяльність баканівської СБУ: коли прийде кінець

В нормальній країні Служба безпеки ніколи б не допустила такої очевидної диверсії. Але ж це те СБУ, яке, нагадаю, продовжує відмазувати Коломойського від НАБУ по справі "Приватбанку", і яке допомогло закрити справу НАБУ по "Роттердаму+". Служба захисту олігархів та російської агентури – якщо одним словом.

До теми Робоча схема: Баканов може очолити Офіс генпрокурора, а Венедіктова – Мін'юст, – ЗМІ

До речі, знаєте, що врешті решт поховає репутацію баканівської СБУ? Відсутність їх реакції на санкції США проти народного депутата від ОПЗЖ Андрія Деркача.

В офіційних документах трежері США про Деркача написано наступне, цитую: "Деркач, депутат українського парламенту, більше ніж 10 років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

Готовий закластися, що СБУ Зеленського нічого з багаторічним російським агентом Деркачем не зробить. Так само як СБУ Зеленського нічого не зробить з юристом Медведчука на посаді заступника генпрокурорки Зеленського.

І так самого нічого СБУ не зробить з новим проросійським очільником Укроборонпрому. Про нього розповім вам більше в одному з наступних блогів.