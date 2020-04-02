Про головне: Свіжі рейтинги Зеленського. Продовження скандалу з Єрмаком

У випуску програми "Про головне" за 2 квітня – соціологи опублікували нові рейтинги українського президента. 46% українців ставляться до Володимира Зеленського позитивно, 33% – нейтрально, 21% – негативно. Напередодні "слуга народу" Гео Лерос оприлюднив записи, на яких брат голови Офісу Президента начебто "тогує державними посадами". Скандал уже встиг набрати обертів.

Також у випуску:

Україна – серед лідерів антирейтингу за тестуванням на COVID-19. Доки у США, Південній Кореї та Італії вже протестували сотні тисяч людей, у нас – лише приблизно три.

Народний депутат Сергій Шахов заявив, що вилікувався від коронавірусу. А також наголосив, що вважає паніку довкола хвороби "штучно нагнаною".

Мережу шокували фотографії з Хустської районної лікарні на Закарпатті. Відомо, що там не лише бракує умов, а й засобів індивідуального захисту.