Про головне: Свіжі рейтинги Зеленського. Продовження скандалу з Єрмаком
У випуску програми "Про головне" за 2 квітня – соціологи опублікували нові рейтинги українського президента. 46% українців ставляться до Володимира Зеленського позитивно, 33% – нейтрально, 21% – негативно. Напередодні "слуга народу" Гео Лерос оприлюднив записи, на яких брат голови Офісу Президента начебто "тогує державними посадами". Скандал уже встиг набрати обертів.
Також у випуску:
Україна – серед лідерів антирейтингу за тестуванням на COVID-19. Доки у США, Південній Кореї та Італії вже протестували сотні тисяч людей, у нас – лише приблизно три.
Народний депутат Сергій Шахов заявив, що вилікувався від коронавірусу. А також наголосив, що вважає паніку довкола хвороби "штучно нагнаною".
Мережу шокували фотографії з Хустської районної лікарні на Закарпатті. Відомо, що там не лише бракує умов, а й засобів індивідуального захисту.
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