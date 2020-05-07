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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Pro новини: Призначення Саакашвілі. Масове тестування на COVID-19

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      Випуск новин з Артемом Овдієнком
      Випуск новин з Артемом Овдієнком / 24 канал

      У випуску програми "Pro новини" за 7 травня – Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ вже з'явився на сайті президента України. Верховна Рада підтримала обов'язкове масове тестування на коронавірус COVID-19.

      Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

      США готуються до послаблення карантину, попри те, що небезпечна хвороба продовжує забирати велику кількість життів. У країні зростає і кількість заражених – їх вже майже 1,3 мільйона. 

      У Львові найбільше втрат через спалах коронавірусу COVID-19 зазнає туристична галузь. Адже у 2019 році місто відвідали кілька мільйонів гостей, натомість зараза – немає нікого. 

       

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Випуск новин
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