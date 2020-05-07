Pro новини: Призначення Саакашвілі. Масове тестування на COVID-19
-
У випуску програми "Pro новини" за 7 травня – Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ вже з'явився на сайті президента України. Верховна Рада підтримала обов'язкове масове тестування на коронавірус COVID-19.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
США готуються до послаблення карантину, попри те, що небезпечна хвороба продовжує забирати велику кількість життів. У країні зростає і кількість заражених – їх вже майже 1,3 мільйона.
У Львові найбільше втрат через спалах коронавірусу COVID-19 зазнає туристична галузь. Адже у 2019 році місто відвідали кілька мільйонів гостей, натомість зараза – немає нікого.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 21:28 МВФ і Україна відмовилися від трирічної програми співпраці: Мінфін розповів про долю траншу
сьогодні , 17:17 Спалах коронавірусу в Білорусі: в країні понад 20 тисяч випадків COVID-19
сьогодні , 17:55 Поширення коронавірусу у світі – захворіли понад 3 мільйони 800 тисяч людей: карта онлайн
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі