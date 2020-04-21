Pro новини: Рекордний мінус у цінах на нафту. Піар перед виборами

У випуску програми "Pro новини" за 21 квітня – мінусові ціни на нафту – таке сталося вперше в історії США. Пандемія коронавірусу обвалила вартість ф'ючерсів, тобто угод на поставку нафти зі строком виконання у травні. Коронавірус став гарною нагодою для політиків попіаритися напередодні місцевих виборів.

Також у випуску: Рік тому Володимир Зеленський здобув перемогу у президентських перегонах зі значним відривом від свого опонента.