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      Pro новини: Рекордний мінус у цінах на нафту. Піар перед виборами

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 21 квітня – мінусові ціни на нафту – таке сталося вперше в історії США. Пандемія коронавірусу обвалила вартість ф'ючерсів, тобто угод на поставку нафти зі строком виконання у травні. Коронавірус став гарною нагодою для політиків попіаритися напередодні місцевих виборів.

      Також у випуску:

      Рік тому Володимир Зеленський здобув перемогу у президентських перегонах зі значним відривом від свого опонента.

      Теги: Нафта Випуск новин
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