Про перспективи траншу МВФ і наслідки карантину для України: інтерв'ю з Миловановим
Про наслідки коронавірусу в Україні, необхідність траншу від МВФ та "антиколомойський" законопроєкт – в інтерв'ю 24 каналу у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Про "антиколомоський" законопроєкт
Якби Україна підписала угоду з МВФ, прийнявши "антиколомойський" законопроєкт, то зараз мала би гроші для прямих виплат під час пандемії коронавірусу – зазначив Милованов. Адже вже через місяць більше ніж половина українців не матимуть грошових запасів.
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► Чому потрібні прямі виплати
За словами ексміністра, в новому уряді немає макроекономістів, однак він сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті правильні рішення.
Ми бачимо, що певні податки скасовуються. Бізнесу це не дуже допомагає. Якщо немає бізнесу, то немає і податків. Бізнесу, щоб вижити, вже зараз потрібні гроші, щоб платити зарплати. А не зменшення податків наприкда ЄСВ. Так само і людям,
– пояснив Милованов.
Він додав, що за дослідженням компанії "Градус", яке вийшло 25 березня, 57% людей зараз мають грошей максимум на 4 тижні. Таке опитування проводили серед користувачів мобільного зв'язку, тобто не серед найбідніших.
"Тобто через 4 тижні більше половини українців не будуть мати грошей, щоб купувати їжу. Тому зараз їм потрібні гроші. Потрібно робити прямі виплати", – сказав ексміністр.
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► Де взяти гроші для прямих виплат
Милованов пояснив, якщо б продовжувалася приватизація, то можна було б брати гроші з неї. Однак зараз це не кращий варріант. Також, якби не пригальмувалася реформа ринку землі, то гроші можна було б отримати з розпаювання.
Той механізм, який, на жаль, залишається зараз – це механізм МВФ, Світового банку, ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку – 24 канал) та інших міжнародних фінустанов. На жаль, це можна було б досягти досить давно. Потрібно було прийняти законопроєкт, який називають "антиколомоським",
– наголосив Милованов.
Він додав, що насправді законопроєкт більш широкий: він проти того, щоб банки, з яких їх власники вивели гроші шахрайськими методами, поверталися до них назад; і щоб цим власникам через певну корупцію в судах поверталися гроші.
Чому законопроєкт називають "антиколомойським"Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
Чи виживе Україна без траншу МВФ
Якщо Україна не отримає кредит від МВФ, то потрапить у ще більшу кризу, ніж могла б бути. Це призведе до дефолту та поверне державу на кілька років назад – стверджує Милованов.
"Вже не можна відступати. В іншому випадку ми друкуємо гроші, руйнуємо економіку і відступаємо назад у 2014 рік, коли інфляція була 40%, а курс стрибав щодня", – сказав ексміністр.
За його словами, без траншу МВФ країну чекає велика криза.
Діти платитимуть за наші помилки ще роками так, як ми зараз платимо за небажання провести структурні реформи у 1990, 2000 чи 2010 роках,
– зауважив Милованов.
Тимофій Милованов / Фото 24 канал
Також він ствердив, що МВФ не вимагає реформи, які не потрібні Україні. Для них важливо переконатись, що держава не збанкрутує, не оголосить дефолт і гроші поверне.
"Вони дають під дуже низькі відсотки. Це потрібно теж розуміти. Набагато дешевше в них брати гроші, ніж у когось іншого", – запевнив Милованов.
Ексміністр до дав, що дуже скептично ставиться до того, що МВФ може дати Україні транш без "антиколомойського" закону.
Що відомо про можливий кредит від МВФ?За новою програмою 5,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги Міжнародний валютний фонд мав би надати Україні. Під час відставки уряду Гончарука все йшло до того, що кредит нашій державі мали таки надати.
Однак для цього МВФ висував низку умов: ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам (так званий "антиколомойський"), завершення розпочатих економічних реформ і врегулювання тарифів. МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми, допоки Україна не виконає всі вимоги.
Про скорочення ВВП через карантин
Через пандемію коронавірусу навіть у країнах з розвиненою економікою прогнозують уповільнення зростання ВВП на 2-3%. Наслідки кризи для України можуть бути набагато серйознішими – пояснив Милованов.
"Уявімо, що українська економіка через карантин зупиняється на 1 місяць. Це – це 1/12 ВВП. Це приблизно, дуже спрощено. Звичайно, якщо ми зараз не проведемо посівну, то буде не 1/12, а просто врожаю не буде", – зазначив він.
Так от, припустимо, що десь половину бізнесів зупинили, а половина працює. Тоді це 1/24 тільки за місяць зупинки. А це – це 4%,
– пояснив Милованов.
Зазначимо, що за прогнозами Bloomberg, через пандемію коронавірусу світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії. Це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.
Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.
Про перезавантаження ринку праці
Перезавантаження ринку праці найімовірніше не відбудеться. Зупинено також голосування за ринок землі та роботу над приватизацією – припускає Милованов. Ексміністр зазначив, що в Україні не працює жоден з основних ринків держави.
"Читаючи Карла Маркса чи Ґреґорі Манків, це класичні підручники у США, всюди написано, що є 3 класичних ринки, фактори виробництва: капітал, праця і земля. Жоден ринок в Україні не працює – це відповідь на те, чому ми бідні", – сказав Милованов.
Милованов зазначив, що у час, коли він був міністром економіки, уряд намагався зробити реформи усіх 3 ринків. Капітал – через приватизацію і державно-приватне партнертство. І почати зміни, за його словами, вдавалося.
Це все було запущено: десь більш успішно, десь менш. Однак як ми бачимо, ринок землі ще не проголосували. Мені сумно, але я підозрюю, що ринок праці так і не буде проголосований. А по приватизації ми бачимо, що є зупинка. Є якийсь відкат,
– пояснив ексміністр.
Милованов запевнив, що під час його роботи економічна ситуація в країні покращувалась.
"Це потрібно просто робити, ми запустили процеси і втримали макроекономічну стабільність. Інфляція впала в наш час. Гривня зросла. Відсотки, під які ми займали гроші, впали до мінімальних. Ситуація покращувалась", – сказав Милованов.
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