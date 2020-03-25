Про перспективи траншу МВФ і наслідки карантину для України: інтерв'ю з Миловановим

Якби Україна підписала угоду з МВФ, прийнявши "антиколомойський" законопроєкт, то зараз мала би гроші для прямих виплат під час пандемії коронавірусу – зазначив Милованов. Адже вже через місяць більше ніж половина українців не матимуть грошових запасів.

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► Чому потрібні прямі виплати

За словами ексміністра, в новому уряді немає макроекономістів, однак він сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті правильні рішення.

Ми бачимо, що певні податки скасовуються. Бізнесу це не дуже допомагає. Якщо немає бізнесу, то немає і податків. Бізнесу, щоб вижити, вже зараз потрібні гроші, щоб платити зарплати. А не зменшення податків наприкда ЄСВ. Так само і людям,

– пояснив Милованов.

Він додав, що за дослідженням компанії "Градус", яке вийшло 25 березня, 57% людей зараз мають грошей максимум на 4 тижні. Таке опитування проводили серед користувачів мобільного зв'язку, тобто не серед найбідніших.

"Тобто через 4 тижні більше половини українців не будуть мати грошей, щоб купувати їжу. Тому зараз їм потрібні гроші. Потрібно робити прямі виплати", – сказав ексміністр.

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► Де взяти гроші для прямих виплат

Милованов пояснив, якщо б продовжувалася приватизація, то можна було б брати гроші з неї. Однак зараз це не кращий варріант. Також, якби не пригальмувалася реформа ринку землі, то гроші можна було б отримати з розпаювання.

Той механізм, який, на жаль, залишається зараз – це механізм МВФ, Світового банку, ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку – 24 канал) та інших міжнародних фінустанов. На жаль, це можна було б досягти досить давно. Потрібно було прийняти законопроєкт, який називають "антиколомоським",

– наголосив Милованов.

Він додав, що насправді законопроєкт більш широкий: він проти того, щоб банки, з яких їх власники вивели гроші шахрайськими методами, поверталися до них назад; і щоб цим власникам через певну корупцію в судах поверталися гроші.

Чому законопроєкт називають "антиколомойським"Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Чи виживе Україна без траншу МВФ

Якщо Україна не отримає кредит від МВФ, то потрапить у ще більшу кризу, ніж могла б бути. Це призведе до дефолту та поверне державу на кілька років назад – стверджує Милованов.