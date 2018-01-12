Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому

13 січня 2015 року терористи розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка — Донецьк". Автобус потрапить під обстріл кількох реактивних систем залпового вогню "ГРАД", які стрілятимуть з боку Докучаївська. Загине 12 людей, 18 буде поранено.

Сьогодні ми згадаємо події, які відбувались в ці дні рівно три роки тому.

Петро Порошенко підписав указ про проведення трьох хвиль часткової мобілізації у 2015 році. В Росії зберуться створювати організацію "Антимайдан", щоб не допустити кольорових революцій.

Колишній лідер бойовиків Олександр Бородай визнає, що епізодично спілкувався із командою помічника президента Росії Владислава Суркова. Перше за час війни різдвяне перемир’я закінчиться ескалацією конфлікту з боку терористів по більшій частині лінії зіткнення.

І 13 січня терористи розстріляють рейсовий автобус "Златоустівка — Донецьк". Розслідування Служби безпеки встановить виконавців обстрілу ними виявляться представники такзваного "Оплоту". Наказ про обстріл віддасть полковник збройних сил РФ Анатолій Сінельников. Снаряди будуть випущені з центру окупованого Докучаєвська.

Більшість пасажирів автобусу будуть жителями окупованих територій. Російські і терористичні (хоча це мабуть одне й те саме) ЗМІ почнуть брехати і вкидувати різні версії. Основними з них будуть: розстріл автобусу групою кулеметників, про це мовляв говорить характер пошкоджень автобусу. Підрив протипіхотної міни і обстріл з реактивної системи "град" Збройних Сил України.

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Проблема цих версій полягатиме у тому, що ми живемо у 21 сторіччі, а не кам’яному віці. І дуже швидко почнуть з’являтися відео самого обстрілу і фото з місця подій зроблені одразу після. Реактивна система залпового вогню "Град" є розвитком відомої системи "Катюша".

Машина БМ-21 "Град" призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження броне і неброньованої техніки, польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації, та знищення живої сили противника.

Одна установка може випускати до 40 ракет зі швидкістю 2 ракети на секунду. Довжина ракети складає майже три метри, більша частина з яких – це реактивний двигун. Бойова частина осокочно-фугасної ракети складається з елементів, які дуже гарно прошивають неброньовану техніку та людей у ній.

Град не міномет і ракети не падають вертикально. Вони прилітають під кутом до землі. Після контакту з нею відбувається детонація бойової частини і дрібні елементи ураження летять в усі сторони на шаленій швидкості, лишаючи характерний полосковий слід. По якому можна легко зрозуміти звідки вівся вогонь.

Я був олімпіадником з математики у школі. І пам’ятаю як при вирішенні геометричних задач усі питання може зняти проведення одієї лінії. Її можна провести і тут.

Осколки розлітаються пучком у напрямку в якому "дивиться" міна. Ширина цього пучка залежить від її моделі. У міні зазвичай тисячі дуже дрібних осколків. Які перетворюють техніку або людське тіло на сито. Тому можна сміливо відкидати нісенітниці терористів про розстріл автобусу зі стрілецької зброї.

Вони намагалися підтвердити версію про міну. Мовляв міна була, аусі кому це не очевидно ідіоти. Насправді ідіотами були ті хто повірив. Адже чудово видно сліди осколків на дереві. А це значить, що вибух був в іншому місці.

Телеканал "Росія 1" випустив ось фейковий сюжет з фейковою історією від фейкової постраждалої із дивно вимазаним кров’ю паспортом. Її слова розвіяли і відео з камер та відеорегістраторів і покази інших постраждалих.

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Щоб остаточно зняти питання про напрям ведення вогню достатньо подивитися на залишки ракет. Вони зазвичай застрягають і як пальцем показують у напрям з якого прилетіли. І вказують вони окупований терористами Докучаївськ. До нього по прямій 22 кілометри. Відстань на яку можуть легко стріляти терористичні системи залпового вогню.

Відстань яка розділяє українську Волноваху, яка вистояла і ні дня не була в окупації, як би сильно її не намагалися розхитати з середини. І терористів, які три роки тому іще не полишили свої плани захопити її, щоби спробувати оточити український Маріуполь.

Терористи, які розстріляли автобус з людьми, які їхали на окуповані території. Яких вони постійно називають земляками і про яких начебто дбають. Цей випуск містив багато технічної інформації. У ньому було багато інформації про калібри і осколки, відстані та траєкторії.

Сказати чесно, я ніколи не був у Докучаївську і одного разу проїжджав біля Волновахи до війни, коли їхав на море. Я усе життя був пацифістом, якого хотіли вигнати з воєнної кафедри за довге волосся і жарти під час уроків. Я ніколи не думав, що мені знову доведеться учити калібри і відстані, тактичну медицину і тактику застосування різних видів озброєнь, а також назви населених пунктів у яких я ніколи не був.

Але це ціна. Ціна розваленої армії, армії яку знищували при усіх владах від Кравчука до Кучми, від Ющенка до Януковича. Армії, яка якимось дивом і особистим героїзмом солдат та добровольців змогла дати відсіч російським військам три роки тому. І продовжує це робити зараз.

Армію і зараз недофінансовують і видатки на неї у доларовому еквіваленті майже не змінились з довоєнних часів. Армію, яка дозволяє нам безтурботно святкувати Новий Нік від Одеси до Чернігова, від Львова до Волновахи. Армію, яка потребує вашої допомоги. Армію життя солдат якої ви можете рятувати своєю допомогою. Армію перед якою ми усі у боргу.

І якщо ви не хочете, щоб ваші діти вчили різницю між осколками різних артилерійських систем і знали назви окупованих населених пунктів з яких по ним можуть спробувати вести вогонь – допомагайте своїй армії сьогодні. Щоби завтра не довелося годувати чужу.