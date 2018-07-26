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Про життя та виживання: в Україні знімають масштабну кінострічку

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У Харкові знімають художній фільм про будинок "Слово". На цілу ніч будівлю Держпрому повернули в 30-ті роки минулого століття, а саме у літературне відродження та його розстріл.

Фільм про життя та виживання не просто одного дому, а цілої країни.

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"Фільм про систему і про митця. Про систему, яка завжди бажає митця, хоче скористатися його талантом. Коли їй це не вдається, вона пожирає своїх дітей", – розповів режисер фільму Тарас Томенко.

Хто з сотні відомих митців, що жили в харківському кооперативному будинку письменників, стане головним героєм, тримають у таємниці. За портретною схожістю можна тільки здогадуватися, що перед глядачем постане життя Миколи Хвильового. Головну роль грає герой фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко.

Подивитися на той самий будинок "Слово" зараз можна лише віртуально. Харківська дослідниця Анастасія Ковальова створила 3D модель багатоповерхівки, і тепер за кожним вікном можна побачити всіх його відомих мешканців.

Режисер фільму Тарас Томенко планує закінчити роботу над фільмом вкінці 2019 року.

Теги: Новини України Новини Харкова Кіно Історія
Джерело: 24 канал
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