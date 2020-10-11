Росія виділила 4,95 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму. Постанову про це підписав прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін.

Відповідне рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Путіна. Про це повідомляє офіційний сайт російського уряду, пише 24 канал.

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Ці гроші спрямують, зокрема, на будівництво водозабору з очисними та інженерними спорудами на річці Бельбек. А також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра.

Усі будівельні роботи вестиме Міністерство оборони. Коли об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю,

– йдеться у повідомленні.

Крім цього, понад 870 мільйонів рублів спрямують на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання та розробку нових свердловин. Гроші надійдуть з резервного фонду російського уряду.

Окупанти переконані, що додаткове фінансування дозволить покращити ситуацію з водопостачанням на півострові.

Що не так із водою в Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після того, як Росія у 2014 році окупувала півострів, постачання води припинили.

На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

Детальніше про проблему водопостачання в окупованому Криму – читайте за посиланням.