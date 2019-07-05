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      Продав квоту Коломойському: ЗМІ розповіли про причини розриву Мосійчука з Радикальної партією

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      Ігор Мосійчук
      Ігор Мосійчук / apostrophe.ua

      У пресі розповіли про причини скандалу в "Радикальній партії" і виходу з неї народного депутата Ігоря Мосійчука.

      Про це повідомило джерело у виборчій комісії округу, передає "Столичний регіон".

      Згідно з відомостями журналістів, нардеп Ігор Мосійчук, який балотується по 94 округу, нібито за матеріальну вигоду "продав" квоту "Радикальної партії" у формуванні виборчої комісії на користь свого конкурента від президентської партії "Слуга народу" – Олександра Дубинського.

      На думку джерела, такого роду дії Мосійчука говорять про його "остаточний розрив" з "Радикальною партією", яка висунула іншого кандидата – Володимира Тимченка.

      Також журналісти зазначають, що Мосійчук "зблизився" з олігархом Ігорем Коломойським і внаслідок цього став частіше бути присутніми на телеефірах каналу 1+1.

      Джерело в Окружної виборчої комісії заявило, що Ігоря Мосійчука вже можна вважати технічним кандидатом представника бізнесмена Коломойського на виборах. Також він стверджує, що нардеп отримав "прикриття" від керівництва МВС.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Ігор Мосійчук Радикальна партія Ігор Коломойський
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