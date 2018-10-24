З 24 жовтня у Києві заборонили продаж алкогольних напоїв у магазинах з 23:00 до 10:00. Проте заборона не розповсюджується на ресторани, кафе і бари.

Відповідне рішення було опубліковане в газеті "Хрещатик".

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Заборону поширюється на продаж столових вин, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв в магазинах.

Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження.

Зазначимо, що подібний закон діє в кількох містах України. Зокрема у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Черкасах, Ужгороді і частково в Дніпрі.

Нагадаємо, у березні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю у містах та селах.