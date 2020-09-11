Коли прийшов уряд Дениса Шмигаля, то ледь не наступного дня була прийнята постанова на користь Ріната Ахметова. А далі схеми посипалися так, що не можливо встигнути відслідковувати.

Одним з прикладів є новина, що "Енергоатом" продавав енергію великими лотами. Про це 24 каналу розповів головний редактор сайту "Наші гроші" Олекса Шалайський.

Цікаво Найбагатші українці за версією "Фокус": Ахметов знову очолив рейтинг

Він зазначив, що в "Енергоатомі" точно знають, коли продавати дуже багато енергії одним шматком, то це купить хтось конкретний й заробить на цьому багато грошей. Якщо подробити це на маленькі шматочки, то купить реальний бізнес й більше заробить "Енергоатом".

Менший попит – це коли прийшла одна фірма й все скупила. В результаті "Енергоатом" втратив умовно кілька десятків мільйонів гривень за один день. Ці гроші будуть перекладені на ціну енергії, тобто на промисловість. Потім це "зашиють" в ціну товару й заплатимо ми всі,

– пояснив Олекса Шалайський.

"Такої корупції досить багато, але вона не одразу видима. По-перше, треба знати, що таке сталося. По-друге, не одразу бачиш як гроші щезли", – додав Шалайський.

Редактор зазначив, якщо в електриці гроші здають люди, то, наприклад, для будівництва доріг поробили неймовірні схеми. Він пригадав випадок, коли кошти з фонду для боротьби з COVID-19 забрали на ремонт доріг.

Читайте також Ціни на електроенергію: Рада змінила розрахунок вартості для "багатоквартирників"

"Зовсім нещодавно була проголосована ще одна історія. Місцеві органи влади матимуть право брати більше кредитів на дороги. Це означає, що їх змусять брати ці кредити. Тобто десь ми будемо залазити в кредити, десь перекидатимемо "зліва на право", – додав Шалайський.