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      Продовження мораторію на продаж землі вимушений, але безальтернативний крок, – Вадим Івченко

      53 Читать новость на русском
      Вадим Івченко
      Вадим Івченко / latifundist.com

      Країна, в якій панує тотальна бідність, рейдерство та беззаконня, не має іншого вибору, окрім як продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

      Про це заявив народний депутат фракції "Батьківщина" Вадим Івченко на спільному із фермерами брифінгу в парламенті. Про це йдеться на сайті партії.

      "Аграрії принесли під Верховну Раду ціп. Вони кажуть, що за нинішньої аграрної політики скоро їм нічого іншого не залишиться, як використовувати його замість комбайна. Сьогодні невеличкі фермери обділені державною підтримкою. Запевнення влади, що на розвиток фермерського руху спрямовано рекордні кошти, – це наразі лише обіцянки", – наголошує він.

      За словами Вадима Івченка, нині аграрії не мають коштів на пальне, мінеральні добрива, оновлення технічного парку. 4,5 млн одноосібних господарств залишаються поза аграрним ринком. Вони не можуть нормально реалізовувати свою продукцію, а їхні працівники не отримують пенсійного стажу.

      Коли в нас запрацює нормальна кредитна система, аби можна було взяти кредит під купівлю землі під низькі відсотки, так як це відбувається в Європі, коли в Україні створюватимуться сільськогосподарські кооперативи, які матимуть можливість продавати свою продукцію та експортувати її за межі країни, лише тоді можна розпочинати консультації щодо скасування мораторію,
      – наголосив Вадим Івченко.

      На думку президента Асоціації фермерів та землевласників України Івана Томича, рішення про продовження мораторію на продаж землі має бути ухвалене поточного тижня. Це може бути, як зареєстрований Юлією Тимошенко проект закону, так і будь-який інший – аналогічний за змістом.

      "Це буде чітким сигналом стабільності в захисті української землі. Також вимагаємо врегулювати питання щодо земель постійного користування. Є декілька законопроектів, жоден з яких не підтриманий та не внесений до зали аграрним комітетом — олігархічним і таким, в якому відсутня селянська душа та чіткі наміри захистити українське фермерство", – заявив Іван Томич.

      За словами ще одного учасника брифінгу – фермера Василя Ратюка – під час війни депутати, як ніколи, мають пильнувати українську землю.

      "Сьогодні наші хлопці, які стоять на передовій, бережуть нашу землю від зовнішнього ворога. Ми не можемо дати слабину та втратити нашу землю через скасування мораторію", – закликав він.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Агро 24 Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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