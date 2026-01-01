Профспілка газовиків дякує уряду і НКРЕКП за перший крок у стабілізації ситуації в галузі

Професійна спілка працівників газових господарств України, яка об'єднує понад 43 тис. працівників, повністю підтримає рішення регулятора щодо перегляду тарифів на розподіл природного газу для непобутових споживачів, ухваленого 19 грудня 2025 року.

Про це йдеться у листі голови Укргазпрофспілки до прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, передає 24 Канал.

Як газовики висловили вдячність уряду?

"Укргазпрофспілка повністю підтримує рішення регулятора щодо перегляду тарифів на розподіл природного газу для непобутових споживачів та вважає його першим мінімальним кроком для стабілізації ситуації в галузі", – зазначається в листі.

У профспілці наголошують, що газорозподільна галузь є важливим складником критичної інфраструктури України, а її працівники з початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечують безперебійну роботу мереж попри обстріли, загрози життю, фізичне виснаження та нестачу ресурсу.

Саме працівники операторів газорозподільних мереж (ГРМ) щодня забезпечують безперебійний, безаварійний та безпечний розподіл природного газу до домівок мільйонів громадян, до шкіл, лікарень, підприємств, військових частин та об'єктів енергетики,

– підкреслює Укргазпрофспілка.

У листі також зазначається, що попередній тариф на розподіл газу базувався на показниках 2021 року та не відповідав економічним реаліям.

Він базувався на показниках 2021 року і не врахував колосальні зміни – інфляцію, збільшення цін на матеріали, зростання вартості енергоносіїв, логістики, засобів індивідуального захисту та технічного обслуговування мереж в умовах війни, коли обстрілів зазнають об'єкти газової інфраструктури.

Окрему увагу профспілка звертає на рівень оплати праці. За її даними, середня зарплата виробничого персоналу операторів ГРМ наразі становить близько 16 тисяч гривень, що вдвічі менше за середню зарплату в компаніях, які займаються розподілом електричної енергії.

"Відтік кваліфікованих кадрів – вже не загроза, а факт. Ми втрачаємо покоління інженерів, слюсарів, диспетчерів, аварійників", – йдеться у зверненні. В Укргазпрофспілці наголошують, що перегляд тарифів для непобутових споживачів є "чітким сигналом для багатотисячного колективу галузі про те, що держава їх почула".

рофспілка заявила про "повну підтримку уряду та ухвалених регулятором рішень, які є повністю збалансованими та враховують інтереси держави, місцевого самоврядування та галузі".

Нагадаємо, вперше з 2021 року в Україні підвищили тарифи на розподіл газу для непобутових споживачів. Підвищення тарифів відбуватиметься поетапно – з 1 січня і з 1 квітня 2026 року.

Тарифи на розподіл природного газу для населення залишаються незмінними, оскільки їхнє підвищення законодавчо заборонено протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Згідно з проектами постанов, наприклад, тариф Київгазу для промислових споживачів зараз становить 0,32 грн/кубометр і майже не зміниться з 1 січня – становитиме 0,36 грн/кубометр, але зросте з 1 квітня – до 0,46 грн/кубометр.

До переліку операторів ГРМ, яким передбачається підвищити тарифи, увійшли майже 40 компаній, більшості з яких тарифи не переглядали з 2021 року. Представники галузі підтримали у цілому рішення НКРЕКП, хоч і зазначали, що таке підвищення все одно не відповідає економічно-обґрунтованим розрахункам та є недостатнім для сталої роботи газорозподільної системи.