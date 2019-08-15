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      Профспілки запропонували свої кандидатури на голову Мінрегіонбуду: Чернишов, Парцхаладзе і Лисов

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      Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
      Міністерства регіонального розвитку та будівництва України / gordonua.com

      Чернишов, Парцхаладзе і Лисов – профоб'єднання висунули кандидатів на главу Міністерства регіонального розвитку.

      14 професійних і громадських об'єднань на круглому столі озвучили своїх кандидатів на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Тепер вони готуються до їх обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, а також планують представити главі держави свою програму необхідних галузевих реформ.

      Про це йдеться в прес-релізі "Українського клубу нерухомості" (URE Club), який виступив організатором круглого столу.

      Зараз обговорення кандидатів на посади керівників міністерств справедливо перебуває в публічній площині. Тому професійне співтовариство будівельної галузі приєдналася до цього процесу, напрацювавши ряд пропозицій, які можуть стати вагомими при виборі нового керівника Мінрегіонбуду,
      – заявила Ольга Соловей, співзасновник URE Club.

      Під час обговорення потенційних кандидатів були названі прізвища найбільш професійних представників галузі, які здатні забезпечити сталий розвиток і поглибити реформи в області – Олексій Чернишов, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, Лев Парцхаладзе, перший заступник міністра Мінрегіонбуду, Ігор Лисов, екс-заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради VI скликання і Олена Шуляк, народний депутат України , співвласниця компанії Midland Development.

      Учасники круглого столу відзначили, що персоналії не так важливі, якщо запропонований президентом глава профільного міністерства буде відповідати певним критеріям, сформовані учасниками зустрічі і за умови продовження стратегічних цілей і напрацювань галузі.

      Під час обговорення кандидатів, за даними прес-релізу, учасники професійних співтовариств користувалися таким принципам:

      1. новий міністр повинен бути поза політичною кон'юнктурою;
      2. досвід успішної роботи в області не менше 10 років;
      3. відсутність будь-яких корупційних скандалів, прямо або побічно пов'язаних з кандидатом;
      4. особисте бачення стратегії розвитку галузі на найближчі 5-10 років;
      5. менеджерські здібності: здатність сформувати команду з професіоналів ринку.

      Як зазначив під час круглого столу президент Союзу виробників будівельних матеріалів Іван Салій, будівельна галузь є ключовою складовою економічного розвитку для будь-якої країни, а в українських реаліях, будівництво, по суті, одна з небагатьох сфер, яка дає стабільний розвиток країни.

      Іван Салій повідомив, що учасники круглого столу ініціюють відкриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення існуючих проблем та подання головних завдань щодо реформування галузі.

      "Професійна спільнота зацікавлена у відкритому діалозі, який би дозволив висловити не тільки побажання щодо майбутнього глави Мінрегіонбуду, а й представити свою програму вкрай необхідних галузевих реформ", – підсумував він.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики
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