Торг Україною закінчиться крахом: чого Трамп досі не зрозумів про Путіна і швидкий мир

Але де саме це закінчення і якою ціною – ніхто не пояснює. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Тим часом заступник глави російського МЗС Сергій Рябков прямо заявляє: Москва вестиме діалог виключно з урахуванням так званих "реалій на землі". Тобто віз і нині там. Усі розмови про те, що перемовини здатні завершити війну вже до кінця цього року – це звичайна димова завіса.

Як слушно зазначає політичний експерт Вадим Денисенко, Путін зараз категорично не бажає чути про жодну заморозку. Його мета – системне знищення української економіки та розвал західної коаліції після виборів у Франції. Реальне вікно для перемовин відкриється не раніше весни 2027 року, а будь-які ілюзії про мир найближчими місяцями просто безпідставні.

Марні спроби раціоналізувати манії диктатора

Постійна помилка багатьох західних спостерігачів полягає у намаганні знайти раціональне зерно в діях Путіна. Мені про це не раз говорив Михайло Подоляк, і я абсолютно згодна: логіки чи раціо у вчинках кремлівського очільника годі й шукати. Ті, хто вважає, що диктатора можна вмиротворити поступками, глибоко помиляються. Президент Володимир Зеленський справедливо наголошує: ані Донбасом, ані всією Україною Путін не обмежиться.

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В інтерв'ю Стівену Бартлетту Зеленський чітко зазначив: Путін готував вторгнення все життя, і байдуже, хто очолював би США – Байден чи Трамп. Мета Кремля – повна окупація України.

На цьому тлі спроби відправити на переговори людей на кшталт Стіва Віткоффа виглядають фарсом. Девелопер без дипломатичного досвіду, партнер Трампа по гольфу, три години вислуховує в Москві лекції про половців і печенігів. Вони сприймають Україну як об'єкт нерухомості, який можна сторгувати. Але наша держава не продається – тут вирішальне слово за українським народом і нашими воїнами.

Гарантії безпеки: параліч НАТО чи окремі альянси?

На цьому тлі ключовим стає питання гарантій безпеки. Однопартійці Трампа б'ють на сполох. Сенатор Джон Корнін відверто заявляє, що Путін є холоднокровним убивцею і Штати повинні підтримувати жертву, а не агресора. Він нагадує: мир у Європі тримався на міцному союзі між США та європейськими партнерами, а спроби його підірвати – це фатальна помилка.

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Конгресмен Дон Бейкон так само попереджає, що загравання з Кремлем затягує війну та послаблює альянси.

Проте на тлі внутрішньополітичних криз у Вашингтоні надії виключно на швидкий вступ до НАТО є примарними. Реальними гарантіями стають окремі регіональні альянси. Країни Північної Європи – Фінляндія, Швеція, Норвегія та держави Балтії – відчувають пряму загрозу від путінського режиму і не чекають вказівок з-за океану. Формується нова архітектура безпеки, заснована на прямих оборонних зобов'язаннях.

Європейський ВПК і головна "віза" українського війська

Навіть можливий прихід до влади у Франції Марін Ле Пен не розверне цей курс назад. Європейська оборонна машина запущена, уряди розміщують гігантські замовлення на ракети, броню та авіацію. Головним споживачем цієї зброї є Україна, і жоден політик не піде проти власного ВПК. До того ж наша армія стала найбоєздатнішою у Європі, а створення спільних виробництв зброї перетворює Україну на самостійну фортецю.

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Поки конгресмени закликають зняти заборони на удари вглиб Росії та розблокувати Starshield, Сили оборони діють. Потужні вибухи на військових об'єктах у Підмосков'ї, де ремонтують С-400 та "Буки", демонструють єдину дієву мову діалогу. Справжня "віза" миру виписується не на переговорах – її виписує генерал Михайло Драпатий разом із українськими захисниками.

Навіть якщо допомога США коливатиметься, завдяки власній армії та новим альянсам у Європі Україна вистоїть.