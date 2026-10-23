Путін послав Трампа: війна переходить у 2027 рік

Що це означає?
Схоже, Путін щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, якого Володимир Путін чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде.
Українці вже не вірять у справедливий мир
А потім всі дії, які робить Дональд Трамп по лінії дизельної угоди і не тільки, призвели до того, що в масовій свідомості тема "справедливого миру" починає потроху витіснятися темою: "що буде далі". Про це прямо і вголос практично ніхто не говорить, але ця тема стає домінантною непублічною темою для великої частини українців. І без змін на краще в тилу цей розворот стане вагомою частиною політичного дискурсу.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.
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