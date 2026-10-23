Путін послав Трампа: війна переходить у 2027 рік

На жаль, нове переговорне вікно можливостей з'явиться не раніше ніж весною 2027 року.

А потім всі дії, які робить Дональд Трамп по лінії дизельної угоди і не тільки, призвели до того, що в масовій свідомості тема "справедливого миру" починає потроху витіснятися темою: "що буде далі". Про це прямо і вголос практично ніхто не говорить, але ця тема стає домінантною непублічною темою для великої частини українців. І без змін на краще в тилу цей розворот стане вагомою частиною політичного дискурсу.

Важливо одразу зазначити: українці дуже прагматичні в оцінках і, що не менш важливо, не хочуть капітуляції. Навіть почесної. Але зміна наративу – це процес. І той, хто правильно сформулює новий наратив, матиме політичні дивіденди.