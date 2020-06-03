Вдень температура повітря підвищиться від +17 до +22 градусів. Однак вночі буде прохолодніше – від +5 до +13 градусів.

У Києві 4 червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Температура повітря коливатиметься у межах від +18 до +20 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 4 червня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +118…+20

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +20…+22

Харків – +18…+20

Київ – +17…+19



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 4 червня