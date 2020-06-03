Прогноз погоди на 4 червня: Україну омиють грози, подекуди випаде град
Погода в Україні у четвер, 4 червня, буде мокрою, але теплою. У більшості областей пройдуть грозові дощі, подекуди можливий локальний град.
На Сході України та у південній частині суттєвих опадів не передбачається, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко. Водночас ймовірність дощів таки залишається.
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Натомість західні, північні та центральні області омиє дощем. Синоптики попереджають про локальний град.
Вітер буде південно-західним 7 – 12 метрів за секунду.
Вдень температура повітря підвищиться від +17 до +22 градусів. Однак вночі буде прохолодніше – від +5 до +13 градусів.
У Києві 4 червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Температура повітря коливатиметься у межах від +18 до +20 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 4 червня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +118…+20
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +20…+22
Харків – +18…+20
Київ – +17…+19