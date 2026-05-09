Відчутно похолоднішає, зливи і грози накриють низку областей: прогноз погоди на 10 травня

Погода в Україні у неділю, 10 травня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей прогнозують сильні дощі, які можуть супроводжуватися грозами.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 10 травня?

Синоптики прогнозують на неділю, 10 травня, помірні опади, проте вдень у Сумській, Київській та центральних областях подекуди випаде сильний дощ. Місцями також, згідно з оприлюдненою інформацією, можливі грози.

Утім, погода без опадів переважатиме на крайньому заході, а вночі і на сході та південному сході країни. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком, водночас у південній та східній частині – південним.

Він рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, дещо прохолодніше буде на крайньому заході, там прогнозують від 5 до 10 градусів тепла.

У денні години стовпчики термометрів підвищаться і становитимуть у межах від 13 до 18 градусів тепла. Натомість у східній і південно-східних частинах показники зростуть і показуватимуть від 21 до аж 26 градусів тепла.

Що прогнозують для Києва та області?

У Києві та області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі очікуються помірні дощі, удень інтенсивність опадів може збільшитися. Вночі температура повітря по області становитиме від 10 до 15 градусів тепла.

Вдень синоптики прогнозують коливання від 13 до 18 градусів тепла. Натомість у столиці температура повітря впродовж доби суттєво не зміниться, відповідні значення утримуватимуться в діапазоні від 13 до 15 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +17...+19;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +17...+19;

Чернігів +15...+17;

Суми +16...+18;

Полтава +17...+19;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +25...+27;

Харків +23...+25.



Прогноз погоди в Україні на 10 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Про що повідомляли синоптики?

Нещодавно синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що у більшості регіонів України найближчими днями випадуть короткочасні дощі, які подекуди можуть супроводжуватися грозами і незначними зниженнями.

Синоптик Віталій Постригань також попереджав про наближення опадів з грозами, які будуть відчутними протягом цих вихідних. Також, за його словами, спека, яка раніше встановилася в Україні, відчутно послабиться.

Наталія Птуха теж повідомляла, що 9 – 10 травня в Україні можливе короткочасне зниження температури на кілька градусів. Утім, вона зауважувала, що попри такі зміни значення будуть в межах кліматичної норми.