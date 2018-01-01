Прогноз погоди на 2 січня: дощі та мокрий сніг накриють частину України

У вівторок, 2 січня, у Західних та Північний областях України пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами в Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла.

"Дощі найбільш ймовірні у західних областях плюс Вінниччина, Житомирщина, а надвечір і Київщина", – зазначила синоптик.

У Києві у вівторок вдень істотних опадів не очікується, лише надвечір можливі незначні дощі. Температура повітря вночі +2 градуси, вдень +4 градуси.

Прогноз погоди на вівторок, 2 січня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометцентру