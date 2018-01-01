Прогноз погоди на 2 січня: дощі та мокрий сніг накриють частину України
У вівторок, 2 січня, у Західних та Північний областях України пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами в Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла.
"Дощі найбільш ймовірні у західних областях плюс Вінниччина, Житомирщина, а надвечір і Київщина", – зазначила синоптик.
У Києві у вівторок вдень істотних опадів не очікується, лише надвечір можливі незначні дощі. Температура повітря вночі +2 градуси, вдень +4 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 2 січня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометцентру