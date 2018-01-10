Прогноз погоди на 10 січня: в Україні буде холодно, але без опадів
Погода у середу, 10 січня, на всій території України буде холодною, ясною та без істотних опадів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
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В Україні ніч на 10 січня буде з морозами в межах 2-8 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +1+4 градуси.
Удень температура повітря становитиме 0+4 градуси, на Закарпатті +4+9 градусів, у Сумах, Харкові, Чернігові 0-3 морозу.
"Антициклон визначатиме суху погоду, переважно ясну, в більшості областей України. Трохи збільшиться хмарність у західних областях та на північному сході – Суми, Харків, але без істотних опадів все одно", – зазначила Діденко.
У Києві вночі очікується -3-5 градусів морозу, вдень – 0+3 градуси тепла. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди на середу, 10 січня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +2…+4
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 10 січня від Укргідрометцентру