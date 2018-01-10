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Прогноз погоди на 10 січня: в Україні буде холодно, але без опадів

09:07, сьогодні 639
Прогноз погоди на 10 січня
Прогноз погоди на 10 січня / huffingtonpost.com

Погода у середу, 10 січня, на всій території України буде холодною, ясною та без істотних опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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В Україні ніч на 10 січня буде з морозами в межах 2-8 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +1+4 градуси.

Удень температура повітря становитиме 0+4 градуси, на Закарпатті +4+9 градусів, у Сумах, Харкові, Чернігові 0-3 морозу.

"Антициклон визначатиме суху погоду, переважно ясну, в більшості областей України. Трохи збільшиться хмарність у західних областях та на північному сході – Суми, Харків, але без істотних опадів все одно", – зазначила Діденко.

У Києві вночі очікується -3-5 градусів морозу, вдень – 0+3 градуси тепла. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди на середу, 10 січня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +2…+4

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…+2


Прогноз погоди на 10 січня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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