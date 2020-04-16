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      Прогноз погоди на 17 квітня: в Україні буде тепло та сонячно

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      Якою буде погода в Україні 17 квітня / Shutterstock

      Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде теплою і сонячною. Опадів не передбачається. На Сході можливий поривчастий вітер.

      Найтепліше буде на Півдні України та на Закарпатті. У цих регіонах стовпчики термометра піднімуться аж до +19...+21 градуса.

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      Водночас північ України потерпатиме від зниження температури до +10...+12 градусів.

      17-го квітня континентальна частина Європи належатиме теплій повітряній масі,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві п'ятниця буде свіжою, протягом дня +11...+13 градусів, без істотних опадів. Лише в другій половині дня або надвечір збільшиться хмарність.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 17 квітня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +15...+17

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +13…+15

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на 17 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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