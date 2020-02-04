Програма "Доступні крелити 5-7-9%": Зеленський показав у відео, як іде процес

Президент України Володимир Зеленський побував у державному "Укргазбанку" та показав зсередини, як відбувається процес видачі кредитів малим підприємцям. Відповідну програму з назвою "Доступні кредити 5-7-9%" запустив нещодавно уряд. "Укргазбанк" є одним із партнерів цієї програми. Загалом вона працює у чотирьох таких фінустановах.

Ролик із візит в "Укргазбанк" Зеленський опублікував у своєму фейсбуці. Як видно з кадрів, президент поспілкувався з молодими підприємцями, і усі вони вітають цю програму. За словами представника "Укргазбанку", сьогодні вже 30 тисяч осіб погодилися взяти у ній участь.

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Серед переваг українські підприємці відзначають таке:

швидко йде оформлення,

відсутність бюрократії,

зручність завдяки переведенню документообігу в електронну форму,

вигідні ставки.

Познайомився з підприємцем, який створює навчальні заклади майбутнього. Називаються "школи робототехніки", тобто сучасні, інноваційні комплекси для розвитку дітей. Для цього проекту він і прийшов отримати позику за нашою програмою "Доступні кредити". І він – не єдиний: відучора в цьому банку шикуються черги підприємців. Хтось хоче будувати, хтось – обробляти дерево, а хтось відкриває ветеринарну клініку. Кажуть: ставки – для людей,

– підкреслив Зеленський.

Водночас гарант висловив сподівання, що ця програма заохотить український бізнес залишатися в Україні, а тих, хто виїхав, – повернутися додому. За словами Зеленського, бізнес в Україні будувати – непросто, але тепер держава не заважатиме, а допомагатиме.

Зеленський показав, як працює програма "Доступні кредити 5-7-9%":

Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9%"

Наприкінці січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що вже з 1 лютого ті українці, які хочуть розпочати власну справу, нарешті отримають "дешевий нормальний ресурс". Так він анонсував майбутній старт програми державного кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Її мета – компенсація за рахунок держбюджету високих кредитних ставок для мікро- та малого підприємництва.

Постанову, що ця програма стартує 1 лютого, у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

Кредит під 5% річних видаватимуть, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і створено буде щонайменше два робочих місця.

річних видаватимуть, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і створено буде щонайменше два робочих місця. Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;

– виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%; Під 9% річних – виторг має до 50 мільйонів гривень.

Кредити видаватимуть як юрособам-початківцям, так і з досвідом роботи. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.

Уряд має намір фінансувати будь-яку сферу діяльності, зокрема:

енергетику,

освіту,

охорону здоров'я,

транспорт,

виробництво,

спорт,

розваги,

інші послуги.

У Кабміні розраховують охопити доступними кредитами 50 тисяч підприємців в перший рік дії програми. На компенсацію передбачено 2 мільярди гривень в 2020 році.

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