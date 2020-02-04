18:16
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Програма "Доступні крелити 5-7-9%": Зеленський показав у відео, як іде процес

      0
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський побував у державному "Укргазбанку" та показав зсередини, як відбувається процес видачі кредитів малим підприємцям. Відповідну програму з назвою "Доступні кредити 5-7-9%" запустив нещодавно уряд. "Укргазбанк" є одним із партнерів цієї програми. Загалом вона працює у чотирьох таких фінустановах.

      Ролик із візит в "Укргазбанк" Зеленський опублікував у своєму фейсбуці. Як видно з кадрів, президент поспілкувався з молодими підприємцями, і усі вони вітають цю програму. За словами представника "Укргазбанку", сьогодні вже 30 тисяч осіб погодилися взяти у ній участь.

      До теми! В Україні видали перший доступний кредит за програмою "5-7-9%": кому і на що

      Серед переваг українські підприємці відзначають таке:

      • швидко йде оформлення,
      • відсутність бюрократії,
      • зручність завдяки переведенню документообігу в електронну форму,
      • вигідні ставки.

      Познайомився з підприємцем, який створює навчальні заклади майбутнього. Називаються "школи робототехніки", тобто сучасні, інноваційні комплекси для розвитку дітей. Для цього проекту він і прийшов отримати позику за нашою програмою "Доступні кредити". І він – не єдиний: відучора в цьому банку шикуються черги підприємців. Хтось хоче будувати, хтось – обробляти дерево, а хтось відкриває ветеринарну клініку. Кажуть: ставки – для людей,
      – підкреслив Зеленський.

      Водночас гарант висловив сподівання, що ця програма заохотить український бізнес залишатися в Україні, а тих, хто виїхав, – повернутися додому. За словами Зеленського, бізнес в Україні будувати – непросто, але тепер держава не заважатиме, а допомагатиме.

      Зеленський показав, як працює програма  "Доступні кредити 5-7-9%": 

      Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9%"

      Наприкінці січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що вже з 1 лютого ті українці, які хочуть розпочати власну справу, нарешті отримають "дешевий нормальний ресурс". Так він анонсував майбутній старт програми державного кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Її мета – компенсація за рахунок держбюджету високих кредитних ставок для мікро- та малого підприємництва.

      Постанову, що ця програма стартує 1 лютого, у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

      • Кредит під 5% річних видаватимуть, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і створено буде щонайменше два робочих місця.
      • Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;
      • Під 9% річних – виторг має до 50 мільйонів гривень.

      Кредити видаватимуть як юрособам-початківцям, так і з досвідом роботи. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.

      Уряд має намір фінансувати будь-яку сферу діяльності, зокрема:

      • енергетику,
      • освіту,
      • охорону здоров'я,
      • транспорт,
      • виробництво,
      • спорт,
      • розваги,
      • інші послуги.

      У Кабміні розраховують охопити доступними кредитами 50 тисяч підприємців в перший рік дії програми. На компенсацію передбачено 2 мільярди гривень в 2020 році.

      Детальныше! Уряд запустив доступну кредитну програму для українців: що про неї відомо і як вона діятиме

      Скільки українців вдома говорять державною мовою: інфографіка
      сьогодні
      7202
      Теги: Президент України Новини України Новини політики Кредит Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:21 Чи зможуть люди з судимістю володіти зброєю після її легалізації, – думка юриста
      Ірина Поліщук 380
      сьогодні , 16:43 Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян
      Дмитро Гнап 970
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      3833
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1277
      сьогодні , 12:30 Долговая пирамида: о чем и зачем лгут украинцам
      Сергій Фурса 5339
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук