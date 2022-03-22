Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України

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Що відомо про справу

За даними слідства, 15 березня 2022 року депутат Держдуми Росії, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснював інформаційну підтримку дій збройних сил агресора щодо окупації території України.

Відомо, що представник країни-агресора наголошував на приналежності Луганської області до Росії. З метою сприяння окупаційній владі та на порушення територіальної цілісності, він провів зустріч з місцевими мешканцями та закликав підтримати так звану "військову операцію" Росії в Україні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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