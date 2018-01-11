Прокуратура не мала права розслідувати справи братів Марченків, а в ході слідства ще вчинила й кримінальне правопорушення, – адвокат

Владислав Грищенко, адвокат братів Марченків, яких звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, подав клопотання та заяви на ім'я генерального прокурора України про вчинення кримінального правопорушення слідчими органами при затриманні обох братів.

Сторона захисту вимагає передати провадження Національному антикорупційному бюро України, як того вимагає законодавство, а також розпочати досудове розслідування щодо дій слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка та його брата Марка підозрюють у вчинені правопорушення за ч.5 статті 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Як йдеться у повідомленні про підозру, Владислав Марченко, перебуваючи депутатом Запорізької облради та займаючи посаду заступника голови Запорізької облради, нібито вступив у змову та шляхом підробки тендерної та іншої документації привласнив понад 87 млн грн бюджетних коштів, що були виділені на проведення будівельних робіт у Запорізькій області.

Як зазначає сторона захисту, розслідування правопорушення, нібито вчиненого на території Запорізької області – взагалі не є компетенцією прокуратури Харківської області за декількох причин.

"Нібито скоєне, за версією прокуратури, правопорушення на території міста Запоріжжя та Запорізької області – не є під юрисдикцією прокуратури Харківської області. Цими діями прокуратура Харківської області порушила вимоги ч.1 ст.218 КПК України. Більш того, через те що підозра лягає на депутата облради, а розмір завданої шкоди у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму працездатних осіб (на час вчинення злочину), прокуратура порушила ще й 5 частину статті 216 КПК, адже досудове розслідування у цьому випадку мало б здійснювати Національне антикорупційне бюро України", – підкреслив Владислав Крищенко.

Також, за словами адвоката, правоохоронці порушили ч.5 ст.36 КПК України, яка забороняє доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу.

Окрім цього, адвокат Марченків наполягає й на кримінальному правопорушенні з боку прокуратури при затриманні.

"Прокуратурою Харківської області було порушено ст. 208 КПК. Річ у тім, що у грудні 2017 року представниками прокуратури здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження про нібито заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на будівництво інфраструктурних проектів, у першій половині минулого року. Окрім того, що фактично 7 з 9 об'єктів вже збудовано та здано в експлуатацію, два – знаходяться у стадії будівництва, а роботи у Мелітопольському парку йдуть за планом (про що слідчому було достеменно відомо), слідчий, у порушення вимог ч.1 ст. 208 КПК України прибув до оселі Владислава Марченка та незаконно позбавив його свободи та особистої недоторканності, затримавши та склавши протокол про це", – розказав адвокат.

Він пояснив, що за вимогами ч.1 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді затримати підозрюваного у вчинені злочину лише за умови, що особу застали безпосередньо під час вчинення злочину або замаху, одразу після вчинення злочину (за наявності необхідних доказів).

У протоколі затримання слідчий зазначив, що підставою для затримання Владислава Марченка (у власній квартирі о 9.50 ранку) стало нібито те, що "продовжуються вчинятися дії щодо привласнення бюджетних коштів".

"Таким чином, унаслідок дій слідчого було грубо порушено права на свободу та особисту недоторканність, в результаті чого Владислав утримувався під вартою протягом декількох днів. Ми склали заяву про це і у відповідності до 214 статті КПК, прокурор має невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та надати заявнику витяг з ЄРДР", – підкреслив Владислав Грищенко.

Нагадаємо, 23 грудня 2017 р. Червонозаводський районний суд м. Харкова відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про 60 діб тримання під вартою братів Марченків та обрав для них запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



28 грудня 2017 року той же суд відмовився відсторонити Владислава Марченка з посади заступника голови Запорізької облради, як того вимагала прокуратура. Засідання Апеляційної скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу братам Марченкам призначено на 11 січня 2018 року на 16.30 та 16.45. в Апеляційному суді м. Харкова.