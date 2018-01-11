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Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти поліцейських: відомі причини

13:01, сьогодні 582 Читать новость на русском
Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти поліції
Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти поліції / Фото з вільних джерел

Проти працівників Голосіївського управління поліції порушили кримінальну справу через перевищення службових обов'язків.

Про це повідомила прес-служба Прокуратури в Києві.

За інформацією ЗМІ, поліцейські перейшли межу під час обшуку в білоруського бізнесмена Тимофія Кохновича. Досудове розслідування доручили провести працівникам СБУ. Наразі деталі порушення не відомі.

Також прокурори ініціювали службове розслідування щодо колег, які клопотали у цій справі про тимчасовий арешт щодо бізнесмена.

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Зазначимо, що у вересні 2017 року проти Тимофія Кохновича порушили кримінальну справу через незаконне зберігання зброї. Під час обшуків, які проводились 27 грудня, поліцейські вилучили в білоруса 11 патронів до травматичної зброї. Відтак чоловіка затримали.

Однак, за словами журналіста Євгена Плінського, зброю іноземцю підкинули, бо перед тим у бізнесмена вимагали хабара в розмірі 300 тисяч доларів. Спецоперацію затримання Тимофія Кохновича поліція провела спільно з прокуратурою.

На підтвердження своїх слів Євген Плінський опублікував відео затримання та обшуків в помешканні Тимофія Кохновича.

Теги: Новини України Кримінальні новини арешт Поліція Білорусь Хабар Зброя
Джерело: 24 Канал
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