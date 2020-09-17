У Тернопільській області звільнили новопризначеного прокурора Миколу Петришина. Він у перший же день роботи напився та погрожував підлеглим "їб*ти їх, як тупих свиней", якщо вони не будуть виконувати всі його накази.

Петришин влаштував банкет на робочому місці у перший день призначення на посаду. Про це повідомив Центр протидії корупції у фейсбуці.

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Про найкоротше звільнення прокурора на Тернопільщині

14 вересня прокурором Тернопільської області став 30-річний Микола Петришин. З'являється інформація, що у перший же день прокурор влаштував банкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней"

– повідомили в ЦПК.

16 вересня у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури України. Там Петришину порекомендували піти у відставку. Вже 17 вересня Петришина звільнили з посади прокурора Тернопільської області.

"Можу офіційно підтвердити, що Миколу Петришина звільнено з посади керівника Тернопільської обласної прокуратури за власним бажанням", – розповіла прессекретар обласної прокуратури Леся Долішня.

У ЦПК зауважили, що офіційна причина звільнення – непорозуміння з колегами, а неформальна – алковечірка на робочому місці та неприпустима поведінка щодо підлеглих.

Цікаво. У Центрі протидії корупції розповіли про елітну нерухомість Миколи Петришина. Так, за останні роки він придбав 2 квартири, будинок на 200 метрів квадратних у Києві, земельні ділянки та автомобілі. Свої дорогі надбання пояснив тим, що у нього дуже гарна дружина, яка займається бізнесом.

Реакція Петришина на звільнення

Чиновник заявив, що ніякого банкету він не влаштовував і на роботі "не бухав". Петришин запевняє, що під час перевірки інспекція нібито не побачила слідів вечірки в його кабінеті. Перевірку проводили працівники Генпрокуртури та оперативники спецпідрозділу К, який в СБУ займається питаннями корупції.

Петришин розповів, що його ніхто на стан сп'яніння не перевіряв, бо не було необхідності. Коли прийшли представники інспекції, чиновник був у кабінеті сам. На думку колишнього прокурора, комусь не подобається його призначення. Тому Петришин запевняє, що це була провокація.

Хто повідомив про витівки Петришина

Звільнення Петришина прокоментував адвокат Роман Маселко у фейсбуці. Він розповів, що зампрокурора Олександр Божко сказав Петришину, що він поводиться неприпустимо і покинув кабінет. Саме Божко повідомив про інцидент генпрокурорку України Ірину Венедіктову.

Генінспекція одразу ж відреагувала та хотіла перевірити усіх на алкоголь. Але Петришин відмовився. Сьогодні ж почав використовувати свої повноваження та створювати Божку проблеми на роботі,

– розповів Маселко.

Він розповів, що 15 вересня тернополяни прийшли під Тернопільську прокуратуру з вимогою звільнити Петришина.