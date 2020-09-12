Зеленський не тиснув: Венедіктова розповіла, чому звільнила Піскуна
Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова спростувала інформацію про те, що Святослава Піскуна звільнили з посади радника на прохання Офісу Президента. За її словами, він вирішив звільнитися сам.
Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю Shuster online назвала інформацію про тиск з боку Офісу Президента неправдивою.
До теми Генпрокурорка Венедіктова звільнила Піскуна з посади радника
Чому звільнили Святослава Піскуна
- Венедіктова розповіла, що з перших днів перебування на посаді генпрокурорки Святослав Піскун пропонував їй всіляку допомогу в розробці нового кримінального процесуального кодексу.
- Вона також зазначила, що після декількох місяців роботи в цьому напрямку вона призначила його радником на громадських засадах.
- Очільниця Офісу генпрокурора переконує, що Піскун сам подав заяву на звільнення, а викликано це тим, що, мовляв, він активно займається політичною діяльністю. За її словами, радник генпрокурора повинен займатися тим напрямком, на який його запрошували.
Коли напрямок трохи розширюється, це може поставити під сумнів незаангажованість генпрокурора. Я намагаюся бути поза політикою і не втручатися в жодні політичні процеси,
– пояснила Венедіктова.
Що відомо про призначення і звільнення Піскуна
- Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня. Вона натякнула, що взяла Піскуна в радники через його досвід і ефективність.
- Як пояснила генпрокурорка, якщо людина десятиліттями перебуває в одній професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, то вона – ефективна.
- Водночас вже 25 серпня очільниця Офісу генпрокурора звільнила Піскуна з посади. Таким чином, на посаді позаштатного радника він пробув менше місяця.
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