Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю Shuster online назвала інформацію про тиск з боку Офісу Президента неправдивою.

До теми Генпрокурорка Венедіктова звільнила Піскуна з посади радника

Коли напрямок трохи розширюється, це може поставити під сумнів незаангажованість генпрокурора. Я намагаюся бути поза політикою і не втручатися в жодні політичні процеси,

– пояснила Венедіктова.

Зверніть увагу! Святослав Піскун кілька разів перебував на посаді генпрокурора України. Вперше він очолював ГПУ з 6 липня 2002 по 29 жовтня 2003 року під час президентства Леоніда Кучми. Також очолював ГПУ з 10 грудня 2004 по 14 жовтня 2005 року та з 26 квітня по 24 травня 2007 року, а потім був звільнений президентом Віктором Ющенком.

Також Піскун є депутатом 5 і 6 скликань Верховної Ради. У 2012 році він голосував за скандальний мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який пізніше був визнаний неконституційним.