В країні виходить патова ситуація, коли не тільки не вирішуються важливі питання, але ще і руйнується кредит довіри, оскільки під натиском псевдо експертних думок зникає можливість знайти реальні рішення проблем в екології.

У промислових регіонах темою екології маніпулюють з цілями передвиборної агітації або для боротьби в бізнесі, що не дозволяє вирішувати конкретні проблеми навколишнього середовища і руйнує кредит довіри в суспільстві.

Про це в коментарі УНІАН заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою навколишнього середовища або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби й, на жаль, цей формат розтягнутий у часі. Його складно припинити, тому що замість реальних кроків з поліпшення навколишнього середовища деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія,

– сказала вона.

За її словами, в країні виходить патова ситуація, коли не тільки не вирішуються важливі питання, але ще і руйнується кредит довіри, оскільки під натиском псевдо експертних думок зникає можливість знайти реальні рішення проблем в екології.

На думку Циганок, попри інформацію Всесвітнього фонду природи (WWF) про погіршення екологічного стану в Україні, псевдоактивісти, які працюють тільки перед виборами, не говорять про ці проблеми та не обіцяють їх вирішити.

"Попри те, що Фонд природи говорить: що стан природних ресурсів катастрофічний, наші ліси зникають, але чомусь активісти, чиї сплески активності спостерігаються особливо в промислових регіонах, не відстоюють ні ліс, ні воду", – підкреслила експерт.

Голова Асоціації зазначила, І це вже є фактом, що екологія стала предметом маніпуляції, особливо в промислових регіонах. Тому що люди, які там проживають, на власні очі бачать стан навколишнього середовища.

"Потрібно розуміти, що вирішення таких складних викликів не на поверхні, і воно не у владі чарівної палички. У галузь прийшли експерти, які стверджують, що дуже легко і швидко можна поліпшити стан навколишнього середовища, потрібно лише вибрати їх", – сказала Циганок.

"Коли ми говоримо, що промислові підприємства – це єдиний біль, то ми замикаємо коло на больовій точці та втрачаємо час", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) "Жива планета", який публікується кожні два роки, наводиться невтішна статистика, згідно з якою п'ята частина всіх диких видів тварин і рослин на планеті може зникнути вже в цьому столітті. В Україні ж подібні дослідження майже не проводяться, а тому немає чіткого розуміння, які види можуть опинитися на межі зникнення вже в найближчі роки.

Фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося).

Також скорочуються популяції рибних видів.

Крім того, в деяких областях України понад 80% території займають орні землі, що заважає природі повною мірою надавати такі екосистемні послуги: чисту воду і повітря, сприятливий клімат і родючі ґрунти..

Політологи сходяться на думці, що передвиборчі екологічні гасла розфокусують суспільну увагу від проблем корупції, інфраструктури та неефективного управління в країні. А головне – відволікають увагу від критичних проблем у сфері захисту навколишнього середовища, які потребують вирішення.