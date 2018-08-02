Промоутер Усика пояснив, чому бій з Тоні Белью не може відбутися в Україні

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував місце проведення наступного бою свого підопічного.

Бій проти британця Тоні Белью відбудеться у Великобританії. Причина цього – відсутність арен критого типу в Україні.

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"Бій з Белью, швидше за все, пройде саме в Британії. Восени Саша може провести бій в Лондоні або в Ліверпулі. Навряд чи бій пройде в Україні, адже у нас немає критих арен такого типу. Можливо в майбутньому проведемо бій на НСК "Олімпійський", – сказав Красюк у коментарі Xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що поєдинок проти британця пройде у важкій вазі.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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